Incidentul din Siberia, unde un tehnician de laborator a murit la două zile după ce a spart accidental o eprubetă cu bacterii vii de ciumă, a declanșat îngrijorări la nivel internațional. Secretarul de stat Marco Rubio, aflat în vizită în Islanda, a confirmat că Washingtonul monitorizează atent situația, dar nu este motiv de alarmă pentru cetățenii americani, deoarece călătoriile dintre SUA și Rusia sunt extrem de limitate în prezent.

Întrebat de jurnaliști dacă Rusia a eliberat accidental o „tulpină de ciumă modificată intenționat”, secretarul de stat american a îndemnat să nu se tragă concluzii premature. Marco Rubio a precizat că ar fi un gest iresponsabil din partea unui oficial de stat să lanseze speculații pe acest subiect, deoarece încă nu avem toate informațiile necesare pentru a trage concluzii.

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„Cred că este de datoria Rusiei să împărtășească, evident, mai multe informații cu lumea. Asta ar trebui să facă și asta sperăm că vor face. Și cu cât putem afla mai multe despre ce s-a întâmplat, cu atât vom fi cu toții mai bine poziționați să reacționăm. Și poate, știți, nu e nimic acolo. Poate [cazul] e mai mare decât credeam. Nu știm”, a precizat Rubio în cadrul conferinței de presă din Islanda.

Rubio a mai precizat că Statele Unite dispun de măsuri de securitate care pot fi luate dacă situația se dovedește a fi mai gravă decât s-a raportat până acum.

„Avem deja măsuri luate pentru a putea aborda situația dacă este ceva mai grav decât ceea ce s-a recunoscut până acum. Este suficient să spunem că ne bucurăm să fim conștienți de acest lucru. Urmărim situația foarte atent, oră de oră. Încurajăm Rusia să fie transparentă și să împărtășească mai multe informații cu lumea, astfel încât cu toții să putem reacționa în consecință și în mod corespunzător”, a spus Marco Rubio.

Controversa din spatele alertei epidemiologice de ciumă din Rusia

Presa independentă din Rusia a relatat că tânăra în vârstă de 28 de ani, Daria Shipilova, s-ar fi infectat accidental pe 25 septembrie, după ce a spart o eprubetă ce conținea agentul patogen al ciumei pulmonare. Ulterior, aceasta le-a comunicat medicilor acest aspect înainte de a muri la două zile distanță.

Aproximativ 200 de persoane care au intrat în contact cu aceasta au fost plasate în carantină, iar autoritățile ruse au tratat cazul drept suspect și au spus că, deocamdată, niciuna dintre aceste persoane nu a dezvoltat vreun simptom, iar testele de laborator au ieșit negative.

Autoritățile ruse nu au confirmat că decesul Dariei ar fi fost provocat de ciumă, însă publicația Lyudia Baikala a precizat că decesul a fost cauzat fix de bacteria care cauzează această boală,. Mai mult, alte publicații vorbesc chiar și de apariția unui al doilea deces suspect. Moscova și guvernatorul regiunii Irkutsk neagă categoric că decesul ar fi fost provocat de ciumă și susțin că „nu au fost găsite microorganisme” asociate cu activitatea ei de laborator în probele biologice și dau asigurări că situația sanitară este complet sub control.

Ciuma pneumonică este cauzată de bacteria Yersinia pestis, iar forma pneumonică a acesteia infectează plămânii și se răspândește la alte persoane prin aerosoli. Această boală este endemică în unele părți ale Africii, Statelor Unite, însă poate fi tratată cu antibiotice dacă sunt administrate rapid. Această boală se răspândește mult mai greu decât COVID deoarece necesită un contact mai îndelungat cu persoana infectată.