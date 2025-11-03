Prima pagină » Știri externe » Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc

Ruxandra Radulescu
03 nov. 2025, 13:23, Știri externe
Insula Crete a fost scena unui atac foarte violent cu arme de foc, în urma căruia două persoane au murit și, cel puțin șase au fost rănite. Deși autoritățile nu au oferit informații despre motivele care au dus la tragicul incident, mass-media din Grecia susține că ar fi vorba despre un caz de răzbunare între două familii rivale. 

Atacul a avut loc în satul Vorizia, din Creta, sâmbătă, în jurul orei 11:00. Mii de focuri de armă au fost trase asupra locuințelor. Cele două victime, un bărbat de 39 de ani și o femeie în vârstă de 56 de ani au murit, iar șase persoane au fost transportate la spital, din cauza rănilor suferite, au transmis autoritățile, transmite publicația Ecathimerini.

Pe insula grecească Creta, se pare că a avut loc un caz brutal de răzbunare. Trei persoane au murit, iar mai multe altele — inclusiv copii — au fost grav rănite. Doi bărbați, dintre cei implicați în atacul cu armă de foc, se află sub supraveghere în spital, iar poliția cercetează implicarea acestora în incident.

Mass-media locală a precizat că acest atac face parte dintr-un conflict mai vechi dintre două familii rivale, care se ceartă pe terenuri. Tensiunile au fost, până la momentul incidentului, soluționate prin mediere între membrii.

Conflictul dintre cele două familii a fost reaprins în 2024, când un membru al unei familii a achiziționat teren pentru construcția unei case, într-o zonă controlată de rivali.

Cu o seară înaintea atacului, o explozie a avut loc la casa aflată în construcție. Nu au existat persoane rănite.

FOTO: Profimedia/Envato

