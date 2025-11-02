Prima pagină » Social » Cum a reușit un bătrân să devină eroul din trenul atacat în Londra. Bărbatul a blocat loviturile atacatorilor cu capul în timp ce alt călător a vrut să folosească o sticlă de whiskey

Cum a reușit un bătrân să devină eroul din trenul atacat în Londra. Bărbatul a blocat loviturile atacatorilor cu capul în timp ce alt călător a vrut să folosească o sticlă de whiskey

02 nov. 2025, 18:34, Social
Cum a reușit un bătrân să devină eroul din trenul atacat în Londra. Bărbatul a blocat loviturile atacatorilor cu capul în timp ce alt călător a vrut să folosească o sticlă de whiskey

Un bărbat în vârstă, deocamdată neidentificat, a devenit eroul din trenul atacat sâmbătă seara în Londra. Bătrânul l-a împiedicat cu capul pe unul dintre atacatori, înarmat cu un cuțit, să înjunghie o adolescentă. Un alt bărbat era pregătit să riposteze cu o sticlă de Jack Daniels în timpul atacului.

Mai mulți pasageri au fost înjunghiați sâmbătă seara în Marea Britanie, într-un tren care circula spre Huntingdon. Atacatorii, doi bărbați înarmați cu cuțite, au fost opriți din a face mai multe victime de un bărbat în vârstă. Eroul a suferit mai multe tăieturi la cap și gât în timp ce îi împiedica pe atacatorii din tren să înjunghie un tânăr. Olly Foster, unul dintre martorii la teribilul eveniment, se pregătea să riposteze cu o sticlă de Jack Daniels, trasnmite BBC.

Singurul mijloc de apărare al călătorilor, o sticlă de whisky

Olly Foster a povestit scenele de groază din trenul atacat de doi bărbați îmbrăcați în negru. Acesta povestește că singurul mod în care se puteau apăra era să folosească o sticlă de whisky. „Aveam o sticlă de Jack Daniels între noi și asta era tot. Așa că stăteam acolo cu sticla, uitându-ne în josul vagonului, rugându-ne ca nimeni să nu vină cu un cuțit sau o armă”. 

Foster și-a amintit și despre bărbatul în vărstă, devenit erou peste noapte, care i-a salvat viața unei tinere blocând loviturile atacatorilor direct cu capul. „Când am ajuns la capătul vagonului, eram de fapt în spatele acestuia și eram cam șase persoane”, a spus Foster. „Era o fată, să fie binecuvântată, care era într-o stare foarte proastă, deoarece tipul a încercat să o înjunghie. Și unul dintre bărbații mai în vârstă, care este un erou absolut, a blocat loviturile cu capul. I-am dat jachete pentru a menține presiunea asupra sângelui.”

Atacul a durat aproximativ 10-15 minute, 10 persoane au fost rănite, iar nouă au răni care le pot pune viața în pericol. Nu se șite încă motivul pentru care a avut loc acest atac îngrozitor, iar poliția britanică a declarat că atacun nu a fost tratat ca un incident terorist. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zece pasageri au fost înjunghiați în timp ce circulau cu TRENUL în Marea Britanie. Doi suspecți au fost arestați

Mediafax
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Un cunoscut istoric condamnă apariția versurilor legionare în Catedrala Neamului: „Nu este o scăpare”. Reacția Patriarhiei
Mediafax
Părintele inteligenței artificiale s-a răzgândit în privința temerilor legate de IA: „Cred că există speranță că putem conviețui”
Click
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
De ce căscăm? Misterul vechi de milioane de ani al unei reacții firești
ULTIMA ORĂ Bolojan REFUZĂ să se prezinte în Parlament ca să dea explicații despre plecarea trupelor americane. Care sunt motivele invocate
19:23
Bolojan REFUZĂ să se prezinte în Parlament ca să dea explicații despre plecarea trupelor americane. Care sunt motivele invocate
POLITICĂ George Simion critică dur participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: „În alte vremuri, ar fi fost suspendat imediat”
18:56
George Simion critică dur participarea lui Nicușor Dan la lansarea candidaturii lui Drulă: „În alte vremuri, ar fi fost suspendat imediat”
HALLOWEEN 1,5 milioane de oameni se adună la parada de „Ziua Morților” din Mexico City, considerată cea mai strălucitoare sărbătoare a Mexicului
18:51
1,5 milioane de oameni se adună la parada de „Ziua Morților” din Mexico City, considerată cea mai strălucitoare sărbătoare a Mexicului
ECONOMIE Cum arătau economia și industria în „Epoca de Aur”. Ce s-a ales de „moștenirea” lui Nicolae Ceaușescu
18:43
Cum arătau economia și industria în „Epoca de Aur”. Ce s-a ales de „moștenirea” lui Nicolae Ceaușescu
EXTERNE Trucul folosit de milioane de oameni pentru a călători gratuit. La ce riscuri se supun
18:27
Trucul folosit de milioane de oameni pentru a călători gratuit. La ce riscuri se supun
ULTIMA ORĂ Furios pe parteneriatul Drulă – Nicușor, Ciucu atacă cu Frank Sinatra: „Să spună lucrurile pe care le simte cu adevărat, nu cuvintele unuia care îngenunchează”
18:16
Furios pe parteneriatul Drulă – Nicușor, Ciucu atacă cu Frank Sinatra: „Să spună lucrurile pe care le simte cu adevărat, nu cuvintele unuia care îngenunchează”