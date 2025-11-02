Un bărbat în vârstă, deocamdată neidentificat, a devenit eroul din trenul atacat sâmbătă seara în Londra. Bătrânul l-a împiedicat cu capul pe unul dintre atacatori, înarmat cu un cuțit, să înjunghie o adolescentă. Un alt bărbat era pregătit să riposteze cu o sticlă de Jack Daniels în timpul atacului.

Mai mulți pasageri au fost înjunghiați sâmbătă seara în Marea Britanie, într-un tren care circula spre Huntingdon. Atacatorii, doi bărbați înarmați cu cuțite, au fost opriți din a face mai multe victime de un bărbat în vârstă. Eroul a suferit mai multe tăieturi la cap și gât în timp ce îi împiedica pe atacatorii din tren să înjunghie un tânăr. Olly Foster, unul dintre martorii la teribilul eveniment, se pregătea să riposteze cu o sticlă de Jack Daniels, trasnmite BBC.

Singurul mijloc de apărare al călătorilor, o sticlă de whisky

Olly Foster a povestit scenele de groază din trenul atacat de doi bărbați îmbrăcați în negru. Acesta povestește că singurul mod în care se puteau apăra era să folosească o sticlă de whisky. „Aveam o sticlă de Jack Daniels între noi și asta era tot. Așa că stăteam acolo cu sticla, uitându-ne în josul vagonului, rugându-ne ca nimeni să nu vină cu un cuțit sau o armă”.

Foster și-a amintit și despre bărbatul în vărstă, devenit erou peste noapte, care i-a salvat viața unei tinere blocând loviturile atacatorilor direct cu capul. „Când am ajuns la capătul vagonului, eram de fapt în spatele acestuia și eram cam șase persoane”, a spus Foster. „Era o fată, să fie binecuvântată, care era într-o stare foarte proastă, deoarece tipul a încercat să o înjunghie. Și unul dintre bărbații mai în vârstă, care este un erou absolut, a blocat loviturile cu capul. I-am dat jachete pentru a menține presiunea asupra sângelui.”

Atacul a durat aproximativ 10-15 minute, 10 persoane au fost rănite, iar nouă au răni care le pot pune viața în pericol. Nu se șite încă motivul pentru care a avut loc acest atac îngrozitor, iar poliția britanică a declarat că atacun nu a fost tratat ca un incident terorist.

