Țara europeană în care trebuie să îți înmatriculezi trotineta electrică. Legea intră în vigoare începând cu 16 mai 2026

În Italia se impune o nouă regulă. Trotinetele electrice trebuie să fie înmatriculate, iar legea intră în vigoare începând cu data de 16 mai 2026. Persoanele care nu se conformează în fața legii vor fi amendate. Amenzile vor fi cuprinse între 100 și 400 de euro, scrie Mediafax.

În acest sens, trotinetele electrice vor avea și ele plăcuțe de înmatriculare obligatorii. Noua măsură, care este parte a reformei Codului Rutier din Italia, a fost introdusă printr-un decret al Direcției Generale pentru Motorizare publicat pe 18 martie.

Ce conține plăcuța de înmatriculare a trotinetelor electrice

Această plăcuță, în schimb, este legată de proprietar și nu de vehicul în sine. Plăcuța va conține un cod alfanumeric asociat codului fiscal al deținătorului. Plăcuța va avea formă dreptunghiulară, plastifiată și nu va putea fi demontată. Codul respectiv va avea 6 caractere alfanumerice afișate pe 2 rânduri.

Plăcuța va fi montată fie pe aripa din spate, fie pe coloana de direcție a trotinetei electrice. Pentru a intra în posesia plăcuței, trebuie să se depună online o cerere (Gestione Pratiche Online). Pe lângă taxa de timbru se vor mai plăti 8,66 euro.

Dacă trotineta electrică va fi vândută, plăcuța nu va fi transmisă noului proprietar.

