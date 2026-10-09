Trei aeronave s-au întors din Turkmenistan, unde a avut loc summitul la care a participat președintele rus Vladimir Putin. Potrivit The Telegraph, avioanele guvernamentale n-au putut ateriza la Moscova ca urmare al unui atac cu drone ucrainene. Trei aeroporturi au fost închise vineri timp de șase ore: Vnukovo, Zhukovski, Domodedovo.

Patru avioane de luptă de la escadrila specială de zbor a președintelui au circulat în jurul Moscovei, două dintre acestea fiind redirecționate. Nu este clar în care avion s-a aflat președintele.

Mai multe zboruri au fost amânate, întârziate și chiar anulate

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a raportat că 15 drone ucrainene au fost doborâte. Pe platformele de socializare circulă fotografii cu pasageri care așteaptă la cozi lungi. 370 de zboruri au fost întârziate ca urmare a atacului ucrainean. 62 de zboruri au fost anulate, iar restricțiile au fost impuse, limitând sosirile și plecările, potrivit Baza, un canal pro-Kremlin de pe Telegram.

Putin a vizitat anterior Avaza din Turkmenistan, unde s-a desfășurat summitul Comunității Statelor Independente. Liderul rus s-a întâlnit cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian.

Zelenski a amenințat cu intensificarea atacurilor cu drone

La 1 septembrie 2026, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un avertisment fără precedent la adresa liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, după ce a stabilit un nou obiectiv: lansarea până la 1.000 de drone zilnic pentru lovituri la distanță și pentru a lansa un embargou asupra transportului aviatic al Rusiei.

Liderul de la Kiev a transmis că spațiul aerian al Rusiei a încetat să mai fie sigur pentru aviația civilă și că va fi dominată de dronele ucrainene care vor efectua lovituri asupra infrastructurii civile.

Președintele ucrainean transmite că va relua atacurile cu drone după campania de 40 de zile în care a bombardat infrastructura energetică din Rusia cu drone. De această dată, noua campanie de atacuri cu drone va împiedica zborurile în spațiul aerian al Rusiei până când Kremlinul va relua negocierile pentru pace și va înceta ostilitățile.

Sursa Foto: Shutterstock/Flightradar24