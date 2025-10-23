Avioanele NATO au fost decolat la puțin timp după ce două aeronave militare rusești au pătruns în spațiul aerian al Lituaniei, a transmis armata lituaniană. Cele două aeronave militare rusești au violat timp de 18 secunde spațiul aerian al Lituaniei, stat membru NATO din 2004.

Cele două avioane rusești erau un avion de vânătoare Su-30 și un avion cisternă Il-78. Avioanele spaniole Eurofighter Typhoon din divizia baltică a NATO au decolat imediat de la sol pentru a le intercepta, a anunțat armata lituaniană, potrivit SkyNews .

„Acest incident arată încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist, ignorând dreptul internațional și securitatea țărilor vecine”, a declarat prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginiene, pe rețelele de socializare.

Lituania e are o frontieră terestră comună cu enclava rusă Kaliningrad.

