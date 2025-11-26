Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, față în față cu drona găsită pe acoperișul unei case. Aparatul de zbor a fost pus pe scările MAE

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova pentru a oferi explicații în legătură cu drona rusească care a căzut peste o casă din raionul Florești. Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest în legătură „cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone la data de 25 noiembrie”.

UPDATE: După ce „a testat” ardezia de la Cuhureștii de Jos, drona „s-a mutat” pe scările Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Oleg Ozerov a fost întâmpinat cu drona așezată pe scările de la intrarea în sediul MAE.

La ieșirea din instituție, diplomatul rus a spus că „drona este prea mică, nu putea să cadă, nici măcar nu a spart acoperișul” casei și că „nimic nu este dovedit”.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Drona găsită în Satul Cuhureștii de jos, din Republica Moldova nu putea fi lansată din regiunea Nikolaev sau Herson a Ucrainei, a anunțat, miercuri, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.

Oficialul moldovean a estimat că, dacă drona poate ajunge la distanțe maxim 600 de kilometri, distanța de la cele două regiuni până la hotarul Moldovei este mai mică.

„Regiunea Herson, Nikolaev e mult mai aproape de noi decât 600 de kilometri care intră în raza de acțiune a acestei drone. Cu mare regret, Republica Moldova se află în imediată vecinătate a acestei invazii barbare a Federației Ruse împotriva vecinului și prietenului nostru, Ucraina.Și deja aproape patru ani suportăm consecințele nefaste ale acestei agresiuni nejustificate, neprovocate a Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a spus Popșoi, potrivit realitatea.md.

De asemenea, Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova. Ozerov este așteptat la ora 14.

Poliția Republicii Moldova a anunțat, marți dimineața, că o dronă cu inscripția „Z” a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești. Persoanele aflate în zonă au fost evacuate și perimetrul a fost izolat de polițiști. (Mai multe detalii AICI)

Ofiţerul de presă al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Mariana Beţivu, a declarat pentru Gândul că drona a fost ridicată și se află în prezent la Centrul Criminalistic al Poliției. În continuare se fac toate verificările necesare. (Vezi AICI)

Conform ultimelor informații ale Poliției, specialiștii au identificat drona ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că aparatul de zbor era fără încărcătură explozivă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Informații exclusive despre drona din Republica Moldova. Gândul a stat de vorbă cu autoritățile de peste Prut. Ce s-a întâmplat cu ea după ce a fost coborâtă de pe acoperiș

Dronă căzută pe o casă din Republica Moldova. Era fără încărcătură explozivă