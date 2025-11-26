Prima pagină » Știri externe » Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, față în față cu drona găsită pe acoperișul unei case. Aparatul de zbor a fost pus pe scările MAE

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, față în față cu drona găsită pe acoperișul unei case. Aparatul de zbor a fost pus pe scările MAE

Olga Borșcevschi
26 nov. 2025, 13:39, Știri externe

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri la sediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova pentru a oferi explicații în legătură cu drona rusească care a căzut peste o casă din raionul Florești. Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest în legătură „cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone la data de 25 noiembrie”.

UPDATE: După ce „a testat” ardezia de la Cuhureștii de Jos, drona „s-a mutat” pe scările Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova 

Oleg Ozerov a fost întâmpinat cu drona așezată pe scările de la intrarea în sediul MAE.

La ieșirea din instituție, diplomatul rus a spus că „drona este prea mică, nu putea să cadă, nici măcar nu a spart acoperișul” casei și că „nimic nu este dovedit”.

Foto: Facebook / Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

ȘTIREA INIȚIALĂ: 

Drona găsită în Satul Cuhureștii de jos, din Republica Moldova nu putea fi lansată din regiunea Nikolaev sau Herson a Ucrainei, a anunțat, miercuri, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.

Oficialul moldovean a estimat că, dacă drona poate ajunge la distanțe maxim 600 de kilometri, distanța de la cele două regiuni până la hotarul Moldovei este mai mică.

„Regiunea Herson, Nikolaev e mult mai aproape de noi decât 600 de kilometri care intră în raza de acțiune a acestei drone. Cu mare regret, Republica Moldova se află în imediată vecinătate a acestei invazii barbare a Federației Ruse împotriva vecinului și prietenului nostru, Ucraina.Și deja aproape patru ani suportăm consecințele nefaste ale acestei agresiuni nejustificate, neprovocate a Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a spus Popșoi, potrivit realitatea.md.

De asemenea, Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova. Ozerov este așteptat la ora 14.

Foto: Facebook / Mihai Popșoi

Poliția Republicii Moldova a anunțat, marți dimineața, că o dronă cu inscripția „Z” a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești. Persoanele aflate în zonă au fost evacuate și perimetrul a fost izolat de polițiști. (Mai multe detalii AICI)

Ofiţerul de presă al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Mariana Beţivu, a declarat pentru Gândul că drona a fost ridicată și se află în prezent la Centrul Criminalistic al Poliției. În continuare se fac toate verificările necesare. (Vezi AICI)

Foto: Facebook / politia.md

Conform ultimelor informații ale Poliției, specialiștii au identificat drona ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că aparatul de zbor era fără încărcătură explozivă.

