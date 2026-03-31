România a adoptat în mod demonstrativ o linie de confruntăre cu Rusia și nu există iluzii cu privire la îmbunătățirea relațiilor, a declarat marți pentru RIA Novosti ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.

„Astăzi, România a ales în mod demonstrativ calea confruntării cu Rusia, sprijinind pe deplin regimul de la Kiev și oferindu-i sprijin militar. Dialogul politic dintre țările noastre este înghețat, cooperarea economică este întreruptă, iar contactele sunt suspendate practic în toate domeniile, cu excepția celor de lucru pe linie diplomatică”, a declarat Lipaev.

Potrivit oficialului rus, Ambasada Rusiei nu are iluzii în privința îmbunătățirii relațiilor bilaterale.

„Nu ne impunem nimănui ca parteneri, iar tonul arogant și paternalist față de țara noastră, pe care și-l permit liderii români, este inacceptabil pentru noi”, a precizat diplomatul.

„Grupul de luptă «Getica» luptă pentru Forțele Armate ale Ucrainei”

Lipaev a adăugat că cetățenii români participă la lupte de partea „regimului de la Kiev”.

„Nu este un secret faptul că cetățenii români participă la operațiuni militare de partea regimului de la Kiev. Este vorba, în primul rând, despre militanți din cadrul grupării extremiste «Getica», aceștia fac parte din «Legiunea Internațională» a Ucrainei și din alte formațiuni ale VSU. Potrivit presei românești, grupul de mercenari activi numără în prezent câteva zeci de persoane”, a mai spus Lipaev.

