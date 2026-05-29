Ambasadorul SUA la NATO, mesaj de solidaritate cu România, după prăbușirea dronei rusești. „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriu”

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, condamnă, pe contul său de X, incursiunea „iresponsabilă” a unei drone rusești pe teritoriul României, în apropierea frontierei cu Ucraina.

„Suntem alături de România, aliatul nostru din NATO, și condamnăm această incursiune iresponsabilă pe teritoriul său”, scrie Matthew Whitaker pe rețeaua de socializare. „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO.”

