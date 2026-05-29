Prima pagină » Știri externe » Péter Magyar a condamnat „atacul cu drone al Rusiei, în România“. „Susținem anchetarea completă a acestui incident“

Melania Agiu
Noul premier al Ungariei, Péter Magyar, condamnă incidentul petrecut noaptea trecută în țara noastră, la Galați, și îl numește „un atac cu drone rusești“.

„Atacul cu drone al Rusiei subliniază încă o dată faptul că unitatea Europei și a NATO este astăzi mai importantă ca niciodată – a scris prim-ministrul pe pagina sa de Facebook, după ce, în România două persoane au fost rănite în urma unei explozii, când o dronă rusească a lovit o clădire de locuințe.

„Ungaria condamnă cu cea mai mare fermitate orice atac care pune în pericol populația civilă și care duce la încălcarea teritoriului și a spațiului aerian al unui stat membru suveran al UE și al NATO. Ungaria își exprimă solidaritatea cu România. Le urăm celor răniți o însănătoșire cât mai rapidă și susținem anchetarea completă a acestui incident.“, a scris șeful noului Guvern de la Budapesta.

Pulicația 24.hu reamintește că Péter Magyar a criticat și anterior acțiunile militare ruse îndreptate împotriva civililor. Recent, regiunea Transcarpatia a fost ținta unui atac cu drone, în urma căruia Anita Orbán l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit sursei citate, aceasta este o schimbare vizibilă a în acțiunile Guvernului Ungariei.

În perioada guvernului Fidesz, acțiunile similare nu au avut consecințe negative pentru Rusia; de exemplu, Péter Szijjártó nu a condamnat Rusia nici în noiembrie 2024, după atacul rus din Transcarpatia, și a procedat la fel în august 2025, cu ocazia atacului asupra orașului Munkács.

Reacția fermă a șefului NATO, după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc din Galați: „Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat. Războiul Rusiei trebuie să ia sfârșit”

Cum promitea ministrul Miruță acum o lună că sistemul antidronă va fi gata „în câteva zile”

Franța convoacă ambasadorul Rusiei la Paris după incidentul cu drona căzută peste un bloc din Galați: „Un act iresponsabil”

