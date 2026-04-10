Prima pagină » Știri externe » Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete“ privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile

Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete“ privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile

Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete" privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis guvernelor europene că președintele american Donald Trump dorește angajamente concrete, în câteva zile, pentru a contribui la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, au declarat mai mulți diplomați pentru Reuters.

Reamintim că Alianța se confruntă, în acest moment, cu amenințările Statelor Unite de a se retrage.

Săptămâna aceasta, în cadrul unei întâlniri cu ușile închise la Casa Albă, Rutte a încercat să reducă tensiunile dintre SUA și NATO, după ce Trump a declarat că ia în considerare retragerea din alianța transatlantică, formată din 32 de membri, argumentând că aliații europeni s-au bazat pe garanțiile de securitate ale SUA, oferind în schimb un sprijin inadecvat operațiunii americane din Iran.

Trei diplomați au declarat pentru Reuters că Rutte, care s-a întâlnit miercuri cu președintele SUA la Casa Albă, a transmis cererile lui Trump țărilor europene.

În cadrul unei declarații făcute la Washington, la o zi după întâlnirea cu Trump, Rutte a afirmat că unii membri ai alianței au fost inițial „puțin reticenți” în a oferi asistență Statelor Unite în Iran și „puțin surprinși”, dar că acum există un „sprijin masiv”, inclusiv în ceea ce privește bazele militare și logistica.

„Aproape fără excepție, aliații fac tot ceea ce le cere Statele Unite. Au ascultat și răspund solicitărilor președintelui Trump”, a declarat Rutte într-un discurs susținut la Institutul Ronald Reagan.

Ce condiție pun aliații

Mai mulți aliați europeni au afirmat că sunt dispuși să ofere ajutor în Strâmtoarea Ormuz, dar numai după ce se va ajunge la o încetare durabilă a ostilităților și la un acord cu Iranul prin care să se garanteze că navele lor nu vor fi atacate.

Purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, a declarat joi: „Secretarul general se află în contact cu aliații în legătură cu discuțiile purtate la Washington” și „este clar că Statele Unite se așteaptă la angajamente concrete și la măsuri care să asigure libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz”.

Tensiunile legate de conflictul cu Iranul vin în urma unei serii de provocări cu care s-a confruntat alianța, printre care se numără amenințările lui Trump, din ianuarie, privind preluarea Groenlandei de la Danemarca.

Joi, prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel la aliații NATO să rămână uniți în apărarea dreptului internațional, în timp ce a respins ultimele declarații ale lui Trump cu privire la insula arctică.

În discursul său, Rutte a afirmat că alianța trece printr-o perioadă de schimbare, dar devine tot mai puternică.

„Aliații recunosc, și eu recunosc, că ne aflăm într-o perioadă de schimbări profunde în cadrul alianței transatlantice. Europa își asumă o parte mai mare și mai echitabilă din sarcina de a-și asigura apărarea convențională”, a declarat Rutte.

