Analist: SUA ar putea intensifica presiunile asupra aliaților pentru susținerea Ucrainei /„Trump cere ca EUROPA să asume o responsabilitate mai mare”

Planul președintelui american de consolidare a apărării Ucrainei, deși Washingtonul limitează livrările de armament, ar putea fi o tactică de intensificare a presiunilor asupra țărilor europene pentru a livra Kievului sisteme antiaeriene, notează analistul Torben Börgers, de la postul german de televiziune ARD.

Rugat să comenteze decizia Washingtonului de a limita livrările de armament către Ucraina, expertul a semnalat că ar putea fi vorba de intensificarea presiunilor asupra țărilor europene.

Statele Unite intenționează să contribuie la consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, i-a transmis președintele Donald Trump omologului său, Volodimir Zelenski, conform unor oficiali guvernamentali de la Washington. Președintele Ucrainei a confirmat inițiativa, dar Casa Albă nu a făcut, deocamdată, niciun comentariu. De altfel, Donald Trump a exprimat preocupări în legătură cu intensificarea bombardamentelor Rusiei asupra orașelor ucrainene.

”Am discutat despre actuala situație, inclusiv despre raidurile aeriene ruse și despre evoluțiile de pe front. Președintele Trump este foarte bine informat și îi mulțumesc pentru atenția acordată Ucrainei. Am discutat despre oportunitățile în materie de apărare antiaeriană și am stabilit să colaborăm pentru protejarea Ucrainei. Am stabilit și o întâlnire între echipele noastre”, a declarat Volodimir Zelenski.