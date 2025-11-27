Prima pagină » Știri externe » Analiză ISW: Rusia ar putea ajunge la granițele regiunii Donețk abia în 2027

Analiză ISW: Rusia ar putea ajunge la granițele regiunii Donețk abia în 2027

Olga Borșcevschi
27 nov. 2025, 13:26, Știri externe
Analiză ISW: Rusia ar putea ajunge la granițele regiunii Donețk abia în 2027

Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului arată că victoria Rusiei nu este inevitabilă. Ritmul real al ofensivei trupelor ruse arată că o cucerire rapidă a întregii regiuni Donețk este puțin probabilă, în ciuda declarațiilor Kremlinului. ISW precizează că, dacă armata rusă va continua să avanseze cu viteza actuală, va putea cuceri complet regiunea Donețk nu mai devreme de august 2027.

Conform ISW, Kremlinul promovează activ teza unei victorii militare garantate și a unei ocupări rapide a regiunii Donețk, mai ales după apariția informațiilor despre planul de pace în 28 de puncte.

Astfel, Moscova încearcă să pună presiune pe Ucraina și Occident, creând impresia că progresele sale pe front sunt presupus inevitabile.

Totuși, dinamica reală a luptelor nu confirmă astfel de afirmații. ISW susține că trupele ruse încearcă să se concentreze pe capturarea orașelor Pokrovsk și Mirnograd, însă avansează extrem de lent.

Astfel, Moscova încearcă să pună presiune pe Ucraina și pe Occident, creând impresia că progresele sale militare sunt inevitabile.

Foto: understandingwar.org

Ofensivă lentă în regiunea Donețk

Rușii au intrat pentru prima dată în Pokrovsk pe 31 iulie, iar de atunci progresul lor mediu zilnic este de doar 0,12 km. În prezent, armata rusă controlează aproximativ 66% din oraș, deși luptă acolo de peste 118 zile.

În alte părți ale frontului, rușii au accelerat într-adevăr ritmul de înaintare după summitul din august din Alaska. Între 15 august și 20 noiembrie, aceștia au avansat în medie cu 9,3 km² pe zi.

Cele mai mari progrese au fost înregistrate în estul regiunilor Dnipropetrovsk și Zaporojie, în timp ce în regiunea Donețk ritmul rămâne mult mai lent.

ISW sugerează că, dacă ritmul avansului rusesc rămâne neschimbat, teoretic aceștia ar putea ajunge în pragul capturării complete a regiunii Donețk abia până în august 2027.

Analiștii susțin că este puțin probabil ca Rusia să concentreze toate resursele sale asupra regiunii Donețk, deoarece Kremlinul încearcă să mențină presiunea de-a lungul întregii linii a frontului.

Foto: Shutterstock

