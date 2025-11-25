🚨 Zelenski anunță că 4 drone au zburat către România și R. Moldova în urma atacului Rusiei de azi noapte

10:12
U️PDATE. Zelenski: Federația Rusă a folosit în timpul atacului 22 de rachete de diferite tipuri, inclusiv aerobalistice, și peste 460 de drone, dintre care majoritatea sunt „Shahed”
Potrivit spuselor președintelui Ucrainei, patru drone au zburat spre Moldova și România și există un timp exact al zborurilor.
„De aceea toți partenerii trebuie să nu uite că în fiecare zi trebuie să salveze vieți. Arme și apărarea antiaeriană sunt importante, la fel de important este și presiunea sancționatorie asupra agresorului. Nu se pot face pauze în ajutor. Esențial acum este ca toți partenerii împreună, cu eforturi comune, să avanseze spre diplomație. Presiunea asupra Rusiei trebuie să funcționeze neapărat”, a scris președintele.
La Kiev, 14 răniți și 6 morți în urma atacului Rusiei, anunță primarul orașului
Opt dintre răniți au fost spitalizați de medici, inclusiv un copil. Celorlalți li s-a acordat ajutor la fața locului sau ambulatoriu.
La fața locului s-a format o groapă uriașă: DSNS a arătat fotografii cu consecințele atacului în raionul Sviatoshynskyi din Kiev
Acolo a avut loc o lovitură lângă o clădire de depozit cu 4 etaje, au fost găsite trupurile a 4 persoane decedate, alte 3 persoane sunt rănite. Incendiul a fost lichidat.
️UPDATE. În regiunea Odesa, 6 persoane au fost rănite în urma atacurilor ruse, printre care doi copii
UPDATE. Rusia a atacat masiv Kievul și regiunea. Ce se știe până acum
▪️Rusia a folosit pentru atac drone „Shahed” și, preliminar, rachete „Kinzhal”, „Kalibr”, „Iskander K”.
▪️În Kiev există victime. Primăria informează despre 2 decedați. KMVA a raportat 4 decedați în raionul Sviatoshynskyi. 9 răniți, printre care un copil.
▪️Au fost lovite un bloc cu 22 de etaje în raionul Pecherskyi și un bloc cu 9 etaje în raionul Dniprovskiy. În raionul Darnytskyi a fost lovită o clădire nerezidențială.
▪️Deja dimineața Rusia a atacat din nou Kievul, în raionul Sviatoshynskyi fiind lovită o clădire nerezidențială, sub dărâmături pot fi oameni.
▪️De asemenea, regiunea Kiev a fost atacată. În Bila Tserkva a fost rănită o fată de 14 ani, un bloc de locuințe a fost avariat. În Brovary există distrugeri la o clădire de depozit.
▪️Conform declarațiilor Ministerului Energiei, obiectivele energetice au fost sub atac combinat. În unele zone ale capitalei sunt întreruperi de curent și apă.
UPDATE. MAPN: Forţele Aeriene au detectat marţi dimineaţă pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional
Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional, anunță MAPN. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situaţiei.
„Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pentru monitorizarea situației.
Ținta a traversat spațiul aerian național dinspre direcția Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche, județul Tulcea. La ora 06.55 s-a transmis mesaj Ro-Alert în zona județului Tulcea. La 07.11 aeronavele Eurofighter Typhoon au raportat contact radar cu ținta deasupra teritoriului Ucrainei, în afara spațiului aerian al României.
La ora 07.37 s-a ordonat ridicarea de la sol pentru două aeronave F16 Fighting Falcon, de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar la 07.48 s-a emis Ro-Alert și pentru județul Galați. La 07.50 sistemele radar au detectat o a doua pătrundere în spațiul aerian național, în zona județului Galați, iar aeronavele F-16 au avut contact radar cu aceasta. În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de MApN.“, se arată în comunicatul transmis de MAPN.
UPDATE. Negocieri secrete între SUA și Rusia în Abu Dhabi
Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, se află în Abu Dhabi și are întâlniri private cu reprezentanți ai Rusiei. Despre aceasta scriu CBS News și Financial Times.
Potrivit surselor, prima discuție a avut loc încă de aseară, iar continuarea este programată pentru astăzi. Oficialul american a declarat pentru CBS că noua întâlnire este necesară pentru a discuta procesul de pace și pentru a încerca să accelereze negocierile.
FT subliniază: Kievul a fost informat din timp despre aceste contacte. Mai mult, sursele publicației susțin că în Abu Dhabi ar putea avea loc o întâlnire între Driscoll și șeful GUR, Kirill Budanov.
În timp ce președintele american Donald Trump pregătește planul de pace de 19 puncte la Washington DC, Rusia și Ucraina continuă să se atace reciproc. În noaptea trecută au fost unele dintre cele mai intensive și mai distructive bombardamente de la începerea războiului ruso-ucrainean. Nu pare să fie vreun semn care să indice că una din tabere este pregătită să cedeze.
Explozii puternice au fost auzite la Kiev după o alertă de raid aerian la nivel național: „Există o amenințare cu rachete în toată Ucraina”. Șeful administrației militare de la Kiev, Timur Tkachenko, a raportat o amenințare cu rachete balistice.
„Dronele Shahad și rachetele de croazieră inamice sunt în aer. Există, de asemenea, o amenințare cu lansări de rachete balistice și Kinjal”, a adăugat oficialul.
4 MORȚI și 17 răniți la Harkov
Apărarea aeriană ucraineană a fost activată și „doboară țintele inamice”, a declarat el, îndemnând populația să rămână în adăposturi. Jurnaliștii AFP au auzit mai multe explozii și drone, în timp ce mai multe rachete rusești au fost doborâte deasupra capitalei.
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat întreruperi ale alimentării cu apă și energie electrică în capitală în urma atacului rusesc nocturn. Un alt atac a fost efectuat luni asupra orașului ucrainean Harkov, în estul țării, care s-a soldat cu 4 morți și 17 răniți. Rusia a vizat infrastructura energetică a Ucrainei cu drone și rachete de la începutul invaziei sale din 2022.
Kiev, bombardat cu rachete balistice de Rusia
Aproximativ 40 de drone au fost interceptate pe cerul de deasupra Ucrainei + inclusiv 6 în sudul regiunii Kiev. O explozie a fost auzită la Kiev pe fondul amenințării cu rachete balistice.
Explozia a fost auzită în Kiev la aproximativ ora 1:00 dimineața, ora locală, potrivit reporterilor Kyiv Independent aflați la fața locului, în timp ce autoritățile locale au avertizat asupra unei amenințări cu rachete balistice.
Ultimele vești de pe frontul de est
Ultimele mutări de pe frontul din Ucraina: Forțele ruse încearcă să alunge armata ucraineană de pe malul estic al râului Oskil din regiunea Harkov, din sectorul Kupians, a declarat Viktor Tregubov, șeful departamentului de comunicare al Forțelor Comune ale Ucrainei, la televiziunea națională pe 24 noiembrie.
Autoritățile ucrainene au formulat acuzații în lipsă împotriva a patru ruși pe care îi consideră responsabili pentru un atac devastator cu rachete asupra unui teren de joacă din Kryvyi Rih, în aprilie, în urma căruia au murit 20 de persoane, dintre care nouă copii.
Rușii s-au bombardat pe ei înșiși
Un interceptor rus a fost lansat de forțele rusești de apărare împotriva unei drone ucrainene. În schimb, interceptorul a lovit o zonă rezidențială din Novorossiysk populată de civili, din regiunea Krasnodar din Rusia.
O altă dronă ucraineană s-a prăbușit direct într-un bloc de apartamente din Novorossiysk, Krai Krasnodar. Presa de rusă raportează că „persoane necunoscute au sabotat sistemul de alertă al orașului” în timpul atacurilor cu drone ucrainene.
Atacul ucrainean asupra Rusiei: 4 persoane rănite
Cinci blocuri de apartamente au fost avariate în urma unui atac ucrainean asupra orașului rusesc Novorossiisk, rezultând trei răniți. În diferite cartiere ale orașului, în urma unui atac cu drone, au fost avariate încă trei blocuri de apartamente și o casă particulară.
„La două adrese, în blocurile de apartamente, căderea fragmentelor dronelor a provocat incendii, care sunt în curs de lichidare. Mai multe apartamente au fost avariate”, se arată în comunicat. Nu au fost victime aici.
„La căderea fragmentelor dronei pe o casă particulară, un localnic a fost rănit de cioburi și a fost spitalizat pentru acordarea de ajutor. În plus, la două adrese, alte două persoane au fost rănite”, au declarat în cadrul centrului.
S-a precizat că doi dintre răniți se aflau pe stradă în timpul atacului, în ciuda avertismentelor de a rămâne în adăposturi. În total, potrivit autorităților, în urma atacului masiv asupra orașului rusesc, au fost avariate cinci blocuri de apartamente și două case particulare, iar patru persoane au fost rănite.
Rușii au ripostat: Au bombardat inclusiv Kiev
Militarii ruși au început în noaptea de marți un nou atac combinat asupra Ucrainei, folosind diferite tipuri de armament, scrie „Ukrainska Pravda” pe baza rapoartelor Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Conform rapoartelor, Rusia a lansat rachete de croazieră lansate de pe mare și un număr mare de drone de atac, iar în mai multe regiuni ale Ucrainei a fost anunțată alertă aeriană.
Traficul dronelor rusești a fost înregistrat în spațiul aerian al regiunilor estice, nordice, sudice și centrale ale Ucrainei. La ora 00:58, militarii au avertizat despre rachete balistice care se îndreaptă spre Kiev. Jurnaliștii de la Kyiv Independent au raportat explozii în capitala Ucrainei, în timp ce Rusia a lansat drone Shahed și rachete hipersonice Kinzhal către Kiev și alte orașe în noaptea de 25 noiembrie. Autoritățile au îndemnat locuitorii Kievului să rămână în adăposturi
„Locuitorii Kievului, vă rugăm să rămâneți în adăposturi până la încetarea alarmei. Înregistrăm rapoarte despre efectele atacului în districtul Darnyțkîi [din Kiev]. Rămâneți în adăposturi până la încheierea alarmei”, a scris Şeful Administraţiei Militare Locale Kiev Timur Tkacenko pe Telegram.
Rușii au lansat rachete balistice și hipersonice asupra Ucrainei
Rușii ar fi lansat circa trei rachete balistice Kinzhal, simultan cu rachetele balistice Iskander-M, care au lovit infrastructura energetică din capitala Ucrainei, Kiev. Rachetele de croazieră Kalibr au lovit orașul Kiev și Bila Tserkva din regiunea Kiev. Alte două rachete balistice Kinzhal au lovit infrastructura energetică din Kiev. Rachetele au fost lansate de avioanele de luptă rusești MiG-31K.
La Kiev a izbucnit un incendiu de amploare și au fost raportate întreruperi de curent electric în timp ce dronele rusești pătrundeau în capitala Ucrainei. O rachetă balistică Iskander-M a lovit, de asemenea, centrala hidroelectrică din Kiev, situată în Vyshhorod, împreună cu rachetele Kinzhal.
În unele zone ale capitalei există întreruperi ale alimentării cu energie și apă, a spus Vitali Kliciko, primarul Kievului. În districtul Pechersk, într-un bloc de locuințe cu 22 de etaje, incendiul s-a manifestat la nivelul etajelor 4-5. Serviciile de urgență lucrează la fața locului.
