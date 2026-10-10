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„Războiul din Ucraina se va termina curând“, iar „AfD va prelua puterea în Germania”. Analiza unui cunoscut antreprenor tech și analist economic

Melania Agiu
„Războiul din Ucraina se va termina curând“, iar „AfD va prelua puterea în Germania”. Analiza unui cunoscut antreprenor tech și analist economic
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„Războiul din Ucraina se va termina probabil în curând“, „AfD va prelua probabil puterea în Germania în următoarele 12-18 luni“, „Europa pierde era inteligenței”, acestea sunt doar câteva dintre afirmațiile făcute de Jo (Johannes) Bhakdi, un antreprenor, economist și comentator german, în cadrul unei analize politice complexe publicate, sâmbătă, pe contul său de X.

Bhakdi, recunoscut la nivel internațional ca fondator și CEO al companiei de biotehnologie Quantgene, susține că Washingtonul a ajuns de mult la concluzia că nu se poate avea deloc încredere în conducerea UE. Potrivit acestuia, „comportamentul absolut stupid al liderilor UE i-a transformat efectiv în dușmani ai lui Trump“, iar din acest motiv „s-a luat decizia de a-i zdrobi și desființa complet“.

În cadrul analizei publicate pe rețeaua X, Bhakdi își prezintă propria perspectivă asupra evoluțiilor declanșate din ianuarie 2025, de când Donald Trump a revenit în scaunul de la Casa Albă.

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„Iată ce cred eu că s-a întâmplat începând cu ianuarie 2025:

1. Trump preia funcția și face din pacea în Ucraina o prioritate absolută

2. Îl sună pe Putin și se pun de acord asupra liniilor generale ale unui acord de pace

3. Zelenski începe să se joace cu Trump și îi mobilizează pe „liderii” UE.

4. Merz, Macron, Starmer și Ursula se entuziasmează și își spun: „Acum putem să ne jucăm cu Trump”.

5. Ei încep să se coordoneze fără Trump pentru a intensifica războiul, inclusiv prin sprijinirea unor atacuri pe teritoriul Rusiei. Nu au o strategie reală, ci își urmează instinctele de „dictatori mărunți”.

6. Trump se enervează foarte tare, dar înțelege că este o situație gravă și decide să nu vorbească prea mult despre asta. De asemenea, a mers mult prea departe în privința Groenlandei, ceea ce a fost o greșeală și a stârnit o rezistență acerbă, mai ales din partea scandinavilor.

7. Trump temperează tonul în privința Groenlandei și negociază în culise cu Danemarca, ceea ce calmează țările scandinave.

8. Apoi decide să adopte o strategie dură și tăcută împotriva UE: să-i strângă cu ușa în privința petrolului cu Iranul și să-i prindă la mijloc între Rusia și SUA, coordonându-se în același timp cu Xi.

Practic, comportamentul absolut stupid al liderilor UE i-a transformat efectiv în dușmani ai lui Trump. Înainte îi considera iresponsabili și slabi; acum, a adăugat „răuvoitori” pe listă.

Cred că Washingtonul a ajuns la concluzia că nu se poate avea deloc încredere în conducerea UE, nici ca parteneri, nici ca administratori ai Europei. S-a luat decizia de a-i zdrobi și desființa complet.

Să vedem ce se va întâmpla în continuare, dar războiul din Ucraina se va termina probabil în curând.

AfD va prelua probabil puterea în Germania în următoarele 12-18 luni, cu ajutorul dezertorilor din CDU, sau printr-o coaliție deplină cu CDU în calitate de partener secundar, după ce partidul se va curăța de loialiștii lui Merz și Merkel.

Această schimbare va fi determinată de un declin dramatic și exponențial al economiilor germane (și ale altor țări europene) în următoarele aproximativ 6 luni, odată cu venirea iernii, epuizarea resurselor energetice rusești de care depind aceste țări și presiunile extrem de puternice exercitate de SUA asupra lor.

Asta se întâmplă când permiți ca cele mai degenerate impulsuri din societatea ta să aleagă o adunătură de „Karens” cu IQ scăzut să conducă cel mai puternic (fost) bloc economic al lumii. „Muh schimbări climatice și egalitate de gen” (în Suedia, lol) nu-ți vor aduce victoria în războiul pentru dominația în domeniul energiei și al inteligenței.

O notă ironică: E oarecum amuzant că Europa pierde „era inteligenței” tocmai pentru că liderii săi sunt atât de lipsiți de inteligență.

Pentru a încheia cu o notă pozitivă:

Europa are încă (de departe) cel mai mare potențial uman de pe pământ. Dar, în timp ce restul lumii încearcă să-și optimizeze „progresul pe potențial”, liderii europeni își suprimă, distrug și diluează în mod activ populațiile. Odată ce acest proces se va opri și se va inversa, va urma o epocă de aur europeană (și, prin extensie, o epocă de aur a Occidentului extins, de la Sydney la Vancouver).“, a încheiat Bhakdi.

În postarea sa, comantatorul german a mai inclus și o scurtă declarație video a lui Donald Trump, în care precizează că Rusia și poporul ucrainean ar fi dispuși să ajungă la un acord privind războiul, dar Zelenski nu.

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