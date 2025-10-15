Anca Dragu, vehiculată pentru poziția de premier al Republicii Moldova

Numele Ancăi Dragu, fost ministru de Finanțe în Guvernul Dacian Cioloș și fost președinte al Senatului României este vehiculat pentru o potențială numire în fruntea Guvernului Republicii Moldova.

Informația a devenit și una oficială după ce Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa a propus-o pe Dragu în poziția de premier. Propunerile partidelor din Republica Moldova survin după ce Dorin Recean, deja fostul premier al Republicii Moldova, a anuțat că se retrage din viața politică, odată cu încheierea mandatului Guvernului pe care îl conduce.

De menționat că numele Ancăi Dragu a fost vehiculat, în iulie, pe scena politică din România, drept posibilă propunere de prim-ministru, până ca președintele Nicușor Dan să-l anunțe pe Ilie Bolojan.

Actuala guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, deține și cetățenia Republicii Moldova.

Marți, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a câștigat alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a anunțat că îl va propune pe economistul, profesorul universitar și omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după validarea mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională (CC) și convocarea ședinței de constituire a noului parlament de către președinta Maia Sandu.

Foto: Facebook / Anca Dragu

