Anchetă în Italia în urma accidentului grav de la telecabina Monte Moro din Macugnaga

Marți, 30 decembrie, în stațiunea italiană Macugnaga, telecabina Monte Moro a fost scena unui serios incident, o cabină a lovit puternic structura stației superioare, care este situată la aproape 3.000 de metri altitudine. Cel puțin zece persoane au fost rănite, iar o sută de turiști au rămas izolați în zona montană, ulterior fiind evacuați cu ajutorul elicopterelor.

Anchetă în Italia în urma accidentului de la telecabină

Evenimentul a avut loc în jurul orei 11:30, pe al doilea tronson al instalației care leagă Alpe Bill de vârful Monte Moro, la o altitudine de 2.850 de metri. Cabina care era în urcare nu s-a oprit la timp în stația de sosire, din cauza unei probleme mecanice, intrând în coliziune cu parapeții de protecție.

Primele verificări indică faptul că frâna automată nu a funcționat corect. Tehnicianul prezent în cabină a acționat frâna manuală, reușind să reducă viteza, însă impactul nu a mai putut fi evitat.

Printre pasagerii răniți se aflau și trei români

Cei trei români care au rămas blocați în telecabina din stațiunea montană Macugnaga, situată în nordul Italiei, în vecinătatea frontierei cu Elveția, au fost evacuați și sunt într-o stare bună, a anunțat ministrul de Externe, Oana Țoiu.

„Românii prinși în telecabina din Italia sunt acum bine. În staţiunea montană Macugnaga, situată în nordul Italiei, în vecinătatea frontierei cu Elveţia, telecabina care efectuează transportul turiștilor a funcţionat necorespunzător la oprirea în staţiile de urcare, respectiv coborâre. Pe parcursul ultimelor ore am ținut legătura cu Consulatul General al României la Torino, care s-a autosesizat și s-a aflat în legătură cu autorităţile italiene. Acestea au intervenit la faţa locului pentru evacuarea celor aproximativ 100 de persoane rămase blocate în telecabine și avem veşti bune: cei trei cetățeni români, despre care avem cunoștință, aflați în telecabină, au fost evacuați și sunt într-o stare bună”, a transmis Oana Țoiu.

În momentul incidentului, în cabină erau 15 persoane. Șase dintre ele au suferit leziuni ușoare, lovituri și zgârieturi, iar printre victime se numără și o fetiță cu zgârieturi la nivelul feței, un bărbat a fost rănit mai serios, având o tăietură la braț.

Toți răniții au fost transportați la Spitalul San Biagio din Domodossola, unde au primit îngrijiri și evaluări medicale suplimentare.

În cabina geamănă, care cobora goală spre Alpe Bill, se afla un alt angajat al instalației. Aceasta a lovit stația de sosire, provocându-i bărbatului o contuzie la spate și o puternică sperietură. În total, 94 de turiști și cinci membri ai personalului au rămas blocați pe Monte Moro. Aceștia au fost adăpostiți temporar la refugiul Oberto-Maroli, unde au primit sprijin până la sosirea elicopterelor de salvare.

A fost deschisă o anchetă penală

Parchetul din Verbania a inițiat o anchetă „in rem” pentru vătămare corporală și punerea în pericol a siguranței transportului public. Cabina implicată a fost pusă sub sechestru, iar specialiștii analizează datele înregistrate de sistemele de monitorizare ale instalației.

