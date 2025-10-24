Andrzej Duda, judecat pentru un comentariu despre spectatorii filmului „Granița verde”. Sentința va fi dată pe 6 noiembrie

Curtea districtuală din Varșovia se pregătește să ia o decizie în cazul fostului președinte al Poloniei, Andrzej Duda, care acum doi ani, după premiera filmului Agnieszka Holland, a declarat: „Doar porcii stau la cinema”.

Procesul împotriva fostului președinte a fost intentat de Konrad Dulkowski, șeful Centrului de monitorizare a comportamentului rasist și xenofob (OMZRiK). Potrivit avocatei sale, Magdalena Spisak, aceste cuvinte nu au fost rostite într-o conversație privată, ci în emisia televiziunii de stat și au avut un impact real asupra opiniei publice.

Potrivit reclamantului, afirmația a jignit nu doar pe el personal, ci și toți spectatorii filmului „Granița verde”, care povestește despre criza migrației la granița polono-bielorusă și despre activiștii care au ajutat refugiații.

