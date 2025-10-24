Prima pagină » Știri externe » Ministrul de Externe al Germaniei își anulează călătoria în China. „Nimeni nu vrea să se întâlnească cu mine”

Ministrul de Externe al Germaniei își anulează călătoria în China. „Nimeni nu vrea să se întâlnească cu mine”

24 oct. 2025, 16:25, Știri externe
Ministrul de Externe al Germaniei își anulează călătoria în China. „Nimeni nu vrea să se întâlnească cu mine”

Ministrul de Externe german, Johann Wadephul, urma să plece duminică în China, dar călătoria a fost anulată în ultimul moment. Motivul? Se pare că nimeni din China nu dorește să se întâlnească cu ministrul german, scrie Bild

Amânăm călătoria pentru o dată ulterioară”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Federal de Externe. Ea a adăugat că partea chineză nu a confirmat alte întâlniri în afara celei dintre ministru și omologul său, Wang Yi.

Au existat multe subiecte „mai ales în aceste zile” pe care Germania ar fi dorit să le discute cu partea chineză, a spus purtătoarea de cuvânt.

În loc de o vizită, Wadephul și omologul său chinez plănuiesc să poarte în curând o conversație telefonică.

Tensiunile Germania – China

Tensiunile apăruseră deja înainte de vizita planificate, deoarece Wadephul a criticat în repetate rânduri China pentru amenințările sale la adresa Taiwanului.

China a reacționat prompt și a criticat poziția guvernului german: solicitarea menținerii statu quo-ului în regiune fără a respinge independența Taiwanului echivalează cu sprijinirea „activităților de independență taiwaneze”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Incident de securitate în Germania. POLIȚIA a tras cu muniție reală în ARMATA germană pe durata unui exercițiu de antrenament. Ironia e că armata se antrena pentru situații de urgență

În ce județe și orașe din România poți să trăiești mai bine decât un german de condiție medie la nivelul UE, în 2025

Citește și

EXTERNE Politica scârțâie, afacerile merg unse. Întâlnirea de la Budapesta e în aer, nu și discuțiile despre bani. Pușculița lui Putin se întâlnește cu negociatorul lui Trump
17:06
Politica scârțâie, afacerile merg unse. Întâlnirea de la Budapesta e în aer, nu și discuțiile despre bani. Pușculița lui Putin se întâlnește cu negociatorul lui Trump
SCANDAL Până și Fiscul francez întreține controversa: Brigitte Macron – bărbat sau femeie?
16:33
Până și Fiscul francez întreține controversa: Brigitte Macron – bărbat sau femeie?
VIDEO Maduro cere țării să intre în grevă generală dacă Trump îl va da jos de la putere. CIA desfășoară acțiuni militare „pe teren”
15:54
Maduro cere țării să intre în grevă generală dacă Trump îl va da jos de la putere. CIA desfășoară acțiuni militare „pe teren”
EXTERNE Putin a atacat masiv în Herson: cel puțin patru morți și 21 de răniți. Trupele ruse au lovit pentru prima dată regiunea Odesa cu bombe aeriene KAB
14:28
Putin a atacat masiv în Herson: cel puțin patru morți și 21 de răniți. Trupele ruse au lovit pentru prima dată regiunea Odesa cu bombe aeriene KAB
EXTERNE Kremlinul anunță că negocierile cu Trump privind Ucraina intră într-o PAUZĂ prelungită
13:49
Kremlinul anunță că negocierile cu Trump privind Ucraina intră într-o PAUZĂ prelungită
ACTUALITATE Erdogan vrea să îi “fure” summitul lui Viktor Orban: propune ca întâlnirea Trump – Putin să fie la Istanbul
13:24
Erdogan vrea să îi “fure” summitul lui Viktor Orban: propune ca întâlnirea Trump – Putin să fie la Istanbul
Mediafax
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
Digi24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Cancan.ro
Cele 2 zodii care vor avea grave probleme de sănătate în noiembrie 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: 'Mergeți la control!'
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Carrefour se pregătește să își vândă toate supermarketurile din România
Click
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
Wowbiz
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Digi24
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
Cancan.ro
NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Când ar fi murit, de fapt, Bianka și Tony. Au apărut rezultatele preliminarii ale necropsiei în cazul tinerilor găsiți morți, în Harghita!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Călin Georgescu i-a cucerit pe români. Joacă sau nu teatru fostul candidat? Theodor Paleologu: Îl preferam pe Vadim
Evz.ro
Anda Adam a executat-o pe Oana Zăvoranu. I-a luat și ultimul leu
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Studiu: Au crescut ratele de mortalitate în rândul adolescenților și tinerilor adulți