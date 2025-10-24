Ministrul de Externe al Germaniei își anulează călătoria în China. „Nimeni nu vrea să se întâlnească cu mine”

Ministrul de Externe german, Johann Wadephul, urma să plece duminică în China, dar călătoria a fost anulată în ultimul moment. Motivul? Se pare că nimeni din China nu dorește să se întâlnească cu ministrul german, scrie Bild.

„Amânăm călătoria pentru o dată ulterioară”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Federal de Externe. Ea a adăugat că partea chineză nu a confirmat alte întâlniri în afara celei dintre ministru și omologul său, Wang Yi.

Au existat multe subiecte „mai ales în aceste zile” pe care Germania ar fi dorit să le discute cu partea chineză, a spus purtătoarea de cuvânt.

În loc de o vizită, Wadephul și omologul său chinez plănuiesc să poarte în curând o conversație telefonică.

Tensiunile Germania – China

Tensiunile apăruseră deja înainte de vizita planificate, deoarece Wadephul a criticat în repetate rânduri China pentru amenințările sale la adresa Taiwanului.

China a reacționat prompt și a criticat poziția guvernului german: solicitarea menținerii statu quo-ului în regiune fără a respinge independența Taiwanului echivalează cu sprijinirea „activităților de independență taiwaneze”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Incident de securitate în Germania. POLIȚIA a tras cu muniție reală în ARMATA germană pe durata unui exercițiu de antrenament. Ironia e că armata se antrena pentru situații de urgență

În ce județe și orașe din România poți să trăiești mai bine decât un german de condiție medie la nivelul UE, în 2025