03 ian. 2026, 20:31, Știri externe
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, este profund îngrijorat de acțiunea militară a SUA în Venezuela, care creează „un precedent periculos”, a transmis purtătorul său de cuvânt, Stephane Dujarric. 

Venezuela și Columbia, susținute de Rusia și China, au solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, format din 15 membri, au declarat mai mulți diplomați, după ce Statele Unite au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro. Purtătorul de cuvânt al secretarului general a transmis că „aceste evoluții constituie un precedent periculos” și a anunțat că Antonio Guterres continuă să sublinieze importanța respectării dreptului internațional și a Cartei ONU.

„Secretarul general continuă să sublinieze importanța respectării depline – de către toți – a dreptului internațional, inclusiv a Cartei ONU. El este profund îngrijorat de faptul că normele dreptului internațional nu au fost respectate”.

Consiliul de Securitate al ONU s-a întrunit de două ori, în octombrie și decembrie, din cauza escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Venezuela. De asemenea, ambasadorul Venezuelei la ONU, Samuel Moncada a scris că atacul SUA este efectuat împotriva „unei țări în care este pace” și a avertizat că acest conflict „are implicații grave pentru pacea și securitatea regională și internațională”. Acesta a mai spus că SUA au încălcat Carta ONU, care prevede că „toți membrii se vor abține în relațiile lor internaționale de la amenințarea sau utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat”.

Beijingul reacționează după atacul SUA și capturarea lui Maduro: „China este profund șocată”

Nicolas Maduro a fost adus în SUA și deja pus sub acuzare, anunță Procurorul General Pamela Bondi

