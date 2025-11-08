Prima pagină » Știri externe » Anularea prezidențialelor din România produce efecte. UE construiește un centru pentru combaterea „dezinformării” din partea Rusiei și Chinei

08 nov. 2025, 11:48, Știri externe
Sursă: Instagram/ Ursula von der Leyen

Comisia Europeană vrea să creeze un Centru pentru „Reziliența Democratică“ pentru a combate dezinformarea din partea Rusiei și a altor regimuri autoritare, arată un document consultat de The Guardian.

Oficialii europeni își doresc ca acest centru să reunească expertiza din întreaga UE și din țările care doresc să adere la blocul comunitar, pentru a combate manipularea și interferența informațională străină.

Ideea constituie elementul central al „scutului democratic” propus de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, atunci când a candidat pentru un al doilea mandat înainte de alegerile europene din 2024, precizează ziarul.

Mai exact, Von der Leyen a anunțat ideea unui Centru European pentru Reziliență Democratică într-un discurs adresat deputaților europeni în septembrie.

Documentul, care urmează să fie publicat pe 12 noiembrie, prezintă detalii suplimentare, inclusiv „unde“ comisia vede cea mai mare amenințare.

„Pe lângă războiul brutal de agresiune împotriva Ucrainei, Rusia intensifică și atacurile hibride, ducând o luptă pentru influență împotriva Europei”, se afirmă în proiectul consultat de Guardian. „Prin răspândirea de narațiuni înșelătoare, care includ uneori manipularea și falsificarea faptelor istorice, ei încearcă să erodeze încrederea în sistemele democratice.”

Zeci de cazuri de manipulare, identificate de specialiștii UE

Serviciul extern al UE afirmă că a identificat zeci de cazuri de manipulare a informațiilor din partea Rusiei, cum ar fi campania Doppelganger din perioada premergătoare alegerilor europene, în cadrul căreia versiuni copiate ale unor site-uri media cunoscute au promovat discursuri antioccidentale.

Dezinformarea a fost difuzată pe site-uri web care imitau Die Welt, Le Point, La Stampa și Polskie Radio, ca parte a campaniei, care se crede că este activă din 2022. Pe aceste site-uri dublate, articole false, care au fost promovate pe scară largă și pe rețelele de socializare, au încercat să discrediteze politicienii și să submineze sprijinul guvernului pentru refugiații ucraineni sau pentru Ucraina.

China, o amenințare în materie de dezinformare

China a fost, de asemenea, identificată ca o amenințare în materie de dezinformare și este acuzată că utilizează companii private de relații publice și influenceri „pentru a crea, amplifica și spăla conținut aliniat intereselor politice ale țîrii la nivel mondial”, mai arată serviciul diplomatic al UE.

În 2024, cercetătorii de la Citizen Lab au descoperit 123 de site-uri web care funcționau din China, pretinzând că sunt surse de știri, și care difuzau dezinformare pro-Beijing în 30 de țări din Europa, Asia și America Latină.

Anularea alegerilor din România, principalul argument în construirea centrului

Potrivit datelor The Guardian, miza interferenței străine a fost subliniată atunci când România a devenit primul stat membru al UE care a anulat alegerile, după ce informații declasificate au dezvăluit o presupusă campanie rusă.

Aceasta includea atacuri cibernetice masive asupra sistemului informatic electoral și amestecul rețelelor sociale în favoarea unui candidat ultrana-ționalist, mai scrie ziarul.

Autoritățile din Moldova, țară candidată la aderarea la UE, au susținut, de asemenea, că Rusia a interferat în alegerile recente, inclusiv prin scheme masive de cumpărare de voturi și campanii de propagandă.

Cum va funcționa centrul

Potrivivt oficialilor UE, centrul ar fi un punct central pentru instituțiile UE și statele membre, unde acestea ar putea partaja informații și alerte timpurii, precum și sensibiliza publicul cu privire la guvernele străine care încearcă să manipuleze informațiile.

Participarea la centru ar fi voluntară pentru statele UE și țările care doresc să adere la UE.

Comisia sugerează, de asemenea, că participarea ar putea fi deschisă „partenerilor cu viziuni similare”, ridicând perspectiva implicării Regatului Unit, care este adesea descris în astfel de termeni.

Alte elemente ale planului de protecție a democrației includ crearea unei rețele independente de „verificatori de fapte“, pentru a proteja împotriva dezinformării, în special în timpul alegerilor, urgențelor sanitare sau dezastrelor naturale.

Bruxellesul dorește, de asemenea, crearea unei rețele voluntare de influenceri pentru a sensibiliza publicul cu privire la normele UE privind standardele democratice și de internet.

