Ion Cristoiu: Așa zisul Război hibrid – un mijloc periculos de tragere pe sfoară a propriului popor

06 nov. 2025, 11:23, Pastila lui Cristoiu
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat întâlnirea de ieri, 5 noiembrie 2025, a Secretarului General al NATO, Mark Rutte, cu Nicușor Dan, președintele României. După ce Rutte a fost primit la Cotroceni de către șeful statului, într-o întâlnire oficială, acesta va participa și la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum, joi, 6 noiembrie.

„Potrivit tradiției moldo-valahe, ieri, la conferința de presă susținută de Nicușor Dan și de Rutte, secretarul general NATO, un amator de la TVR, de aceea am zis potrivit tradiției, deoarece TVR a fost din toate timpurile o trompetă falsă, în sensul că este o trompetă proastă, ruginită a puterii, a pus o întrebare tendențioasă care conține și răspunsul. Au fost întrebați cei doi despre războiul hibrid și suna cam așa: «Ce sfat ați da, domnule secretar general, României pentru a combate războiul hibrid, cu atât mai mult cu cât în țări din estul Europei și chiar în România sunt cetățeni care consideră că Putin ar fi un patriot?».

Precizez prin faptul că unii români consideră că Putin ar fi un patriot nu înseamnă înfățișarea războiului hibrid. Da, Putin e patriot pentru Rusia. Asta nu înseamnă că e un elogiu”, a spus Ion Cristoiu.

„Războiul hibrid este un termen pe cât de vag, pe atât de periculos”

„Nu numai cei de la TVR, ci și de la Antena 3, de la România TV și de la Digi, mai ales, pun asemenea întrebări care, în limbajul nostru, al presei, familiar, se numește «a ridica mingea la plasă». Mark Rutte a spus că, textual, «n-aș folosi prea mult termenul de atac hibrid, pentru că este ciudat». Eu aș spune că e un termen vag. La care a sărit Nicușor Dan, nevolnicul, și a zis că nu, că războiul hibrid înseamnă dezinformare.

În prezent, grație unor generali de la SRI care îi vâră în căpușorul nevinovat, pentru că Nicușor Dan are un creier virgin. El este, în materie de președinție și chiar de politică, la nivel de 5 ani. Și știți că la o vârstă fragedă, tot ce îi vâri în cap unui copil și unui pisoi, că el e ca un pisoi, lui i se întipărește. Acum i-au vârât în cap războiul hibrid.

Războiul hibrid este un termen pe cât de vag, pe atât de periculos. De ce? Păi, ce e aia război hibrid? În primul rând… și cum poate fi redus războiul hibrid la dezinformare. Ce e aia dezinformare? De exemplu, o știre falsă poate să aibă în 70% din situații lipsa de profesionalism, pripeală, multe chestii profesioniste. Dezinformare înseamnă o știre dinadins dată falsă, urmare a unei țintiri, apoi printr-o mașinărie de rețele sociale sau de presă clasică este amplificată. Asta este dezinformare. Nici măcar nu compar dezinformarea cu spunerea de vorbe. Pentru că, repet, a defini, eticheta drept dezinformare toate știrile false, dar, potrivit lui Nicușor Dan, toate știrile adevărate despre el, cum se uita el, ieri, când semna Rutte în cartea de onoare, avea o fericire pe față… Nu mai spun de război hibrid”, a continuat Ion Cristoiu.

„Foarte multe lucruri pot fi sub steag fals”

„Ar trebui să facem o sesiune a Academiei și să stabilim ce e războiul hibrid. Război hibrid, dacă există, în toate statele. Și Ucraina duce un război hibrid chiar și împotriva noastră, și împotriva Rusia, și a occidentalilor. Însă, termenul de război hibrid este foarte periculos, pentru că, spre deosebire de război, (…) când începe? Pentru că foarte multe lucruri pot fi sub steag fals.

De exemplu, face parte din războiul hibrid apariția dronelor, culmea, în Germania și Belgia? Nu. Pentru că ele sunt atribuite rușilor. Dar ele pot fi, la fel de bine, ucrainenilor, americanilor, pot fi farfurii zburătoare. Războiul hibrid poate fi foarte periculos, pentru că este cel mai bun instrument de înșelare a opiniei publice, de manipulare a opiniei publice împotriva altui stat sau așa-zisului dușman, de fapt făcând tu. De unde știu că nu sunt drone nemțești?”, a mai spus Ion Cristoiu.

