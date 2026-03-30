Mihai Tănase
Vladimir Putin - Foto: Mediafax foto

Președintele rus Vladimir Putin anunță că Rusia este pregătită să găzduiască din nou Jocurile Olimpice, într-un mesaj în care  a felicitat Comitetul Olimpic Rus cu ocazia împlinirii a 115 ani de existenţă.

„Dragi prieteni! Vă felicit cu ocazia celei de-a 115-a aniversări a Comitetului Olimpic Rus. Aş dori să menţionez că ţara noastră s-a numărat printre fondatorii Comitetului Olimpic Internaţional şi, începând din 1900, a participat la Jocurile Olimpice reluate şi le-a găzduit de două ori, în 1980 la Moscova şi în 2014 la Soci. De fiecare dată la cel mai înalt nivel organizaţional şi creativ, fapt recunoscut de CIO”, a precizat liderul de la Kremlin.

25 March 2026, Russia, Moscow: Russia’s President Vladimir Putin speaks during a ceremony to present the 2025 Presidential prizes at the Moscow Kremlin. The awards are presented to young culture professionals for works and projects in the field of culture, literature and art aimed at children and youth. Photo: Kristina Solovyova/TASS via ZUMA Press/dpa

După terminarea jocurilor de iarnă de la Milano-Cortina, și în plin război de peste 4 ani de zile cu Ucraina și amenințări în mod repetat la adrea Europei, Putin a insistat că Rusia este pregătită să revină în prim-planul sportului mondial.

„Aş dori să subliniez că Rusia este deschisă să găzduiască Jocurile Olimpice de vară şi de iarnă în viitor şi este pregătită să contribuie la salvarea idealurilor autentice ale olimpismului”, a adăugat Vladimir Putin.

În paralel, liderul de la Kremlin l-a felicitat pe sportivul paralimpic Alexei Bugaev, medaliat cu aur la schi alpin la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

„Suntem sincer mândri de dumneavoastră şi de întreaga echipă rusă, care a obţinut rezultate excelente la Jocurile Paralimpice de iarnă, ediţia a XIV-a”, a transmis Putin.

Sportivul a reacționat ulterior:

„Preşedintele Comitetului Paralimpic Rus (Pavel Rojkov) mi-a citit telegrama de pe telefonul său. Nu am primit încă o copie fizică, dar este un gest foarte frumos”, a spus Bugaev.

Participarea delegației ruse la competiția din Italia sub propriul drapel a stârnit controverse majore, în condițiile în care manifestările patriotice rusești au fost restricționate după declanșarea războiului din Ucraina. Cu un total de 12 medalii, Rusia și-a reafirmat prezența în sportul paralimpic, însă pe un fond politic extrem de sensibil.

Mesajul Kremlinului, umbrit de războiul din Ucraina și sancțiuni

Declarațiile vin într-un context extrem de tensionat, în care Rusia este izolată pe plan internațional după invadarea Ucrainei în 2022. Conflictul a provocat pierderi uriașe de vieți omenești și a generat una dintre cele mai grave crize de securitate din Europa după Al Doilea Război Mondial.

În februarie 2026, Rusia controla aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, iar milioane de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele. Estimările indică aproximativ 1,5 milioane de persoane ucise sau rănite de la începutul conflictului.

