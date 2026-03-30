Orban acuză Ucraina că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria, folosind bani pentru „mită electorală”, presiuni energetice și „spioni”

Premierul Viktor Orban susține, fără dovezi, că administrația Zelenski încearcă să instaleze un guvern pro-ucrainean la Budapesta, folosind bani, presiuni energetice și „spioni” pentru a influența electoratul maghiar să aleagă un candidat pro-european.

Viktor Orban, a lansat acuzații grave la adresa Ucrainei, susținând, fără dovezi, că aceasta încearcă să influențeze procesul electoral din Ungaria prin diferite „tertipuri de mită electorală”, scrie Abouthungary.hu.

„Ucrainenii încearcă să creeze în Ungaria un guvern pro-ucrainean cu banii lor, cu blocada petrolieră şi cu spionii lor”, a declarat Viktor Orbán, în cadrul unui miting electoral desfășurat la Békéscsaba.

Liderul de la Budapesta, un prieten declarat al lui Vladimir Putin, a afirmat că Ungaria este „singura țară din Europa care respinge în mod deschis războiul”, motiv pentru care ar fi devenit ținta unor acțiuni externe.

„Au apărut cu banii lor, cu blocada petrolieră, cu spionii şi agenţii lor, s-au infiltrat în viaţa publică ungară, inclusiv în politică”, a spus Viktor Orbán.

„Planul lui Zelenski nu va reuşi!”

Premierul maghiar a precizat că nu va accepta nicio formă de ingerință în alegeri și a criticat opoziția, pe care o acuză că ar dori instalarea unui guvern pro-ucrainean la Budapesta.

„Planul lui Zelenski nu va reuşi la alegerile din 12 aprilie!”, a afirmat Viktor Orbán.

Liderul de la Budapesta a reiterat poziția fermă a Ungariei față de conflict, declarând că țara sa nu va trimite „nici arme, nici bani” către Ucraina și nu își va implica cetățenii în război.

Viktor Orbán a reluat atacurile la adresa Uniunii Europene denunțând planurile blocului privind sprijinul financiar pentru Ucraina, susținând că acestea vor împovăra statele membre.

„UE nu are bani, prin urmare se va contracta un împrumut a cărui rambursare va fi sarcina statelor membre. Ucraina va rambursa împrumutul în cazul în care va învinge Rusia (…) altfel spus, aceşti bani nu vor fi rambursaţi niciodată”, a declarat Viktor Orbán.

Premierul a avertizat că, în cazul unui guvern pro-ucrainean la Budapesta, Ungaria ar fi obligată să participe la acest mecanism financiar.

„Nu numai dumneavoastră veţi plăti aceşti bani, ci şi copiii şi nepoţii dumneavoastră”, a spus Viktor Orbán.

Recomandarea autorului:

