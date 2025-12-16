Prima pagină » Știri externe » Anunțul postat de un chinez miliardar care își caută soție: „Nu sunt neapărat urât”

Anunțul postat de un chinez miliardar care își caută soție: „Nu sunt neapărat urât”

16 dec. 2025, 08:53, Știri externe
Liu Xin, un chinez în vârstă de 30 de ani, care susține că are o avere de peste 10 miliarde de yuani, circa 1,4 miliarde de dolari, își caută soție. Recent, el a postat un anunț în matrimoniale online în care se descrie ca fiind „nu neapărat urât, mai degrabă gras și patriot naționalist”. El insistă pe faptul că intențiile lui sunt nobile și caută „în mod serios” o soție.

Liu Xin a publicat anunțul chiar pe contul său de social media „Yiwanxin”, pe 27 noiembrie. În anunț el specifica faptul că s-a născut în anii 90 și că este un investitor profesionist cu acțiuni la companii precum Dajin Heavy Industry Co, Ltd și Grand Sunergy Tech Co, Ltd.

Bărbatul spune că ambiția lui este de a îl depăși pe investitorul american Warren Buffett. Ca dovadă a averii pe care o deține, el a distribuit o fotografie în care apară lângă un Rolls-Royce, parcat în apropierea uneia dintre proprietățile pe care afirmă că le are.

El a precizat și faptul că viitoarea soție ar trebui să îi împărtășească pasiunea pentru investiții. Se mai descrie ca având „creier de îndrăgostit” și fiind dedicat găsirii unei soții. Liu a subliniat că a avut doar o „experiență romantică” minimă după „problemele familiale din 2018”.

În anunțul matrimonial, Liu susține că nu se așteaptă ca viitoarea lui parteneră să aibă același nivel financiar, ci doar să fie „iubitoare și dispusă să aibă copii”. El a lăsat comentariile deschise la postare și anunțul că își caută soție a generat peste 1.000 de reacții. Unele femei au lăsat comentarii cu informații personale și fotografii.

În același timp, unii dintre internauți susțin că anunțul ridică suspiciuni, sugerând că Liu și-ar fi putut găsi o parteneră la evenimente matrimoniale exclusiviste.

