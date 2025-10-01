Armata americană îşi reduce prezenţa în Irak. PENTAGON: Nu va fi o retragere completă

Armata americană îşi reduce prezenţa în Irak, deoarece și-a îndeplinit misiunea în lupta contra organizaţiei teroriste Stat Islamic (SI), anunță Pentagonul.

Potrivit Reuters, nu este clar câte trupe vor fi retrase și câte vor rămâne în ţară. De la sfârşitul lunii august, militarii americani au început să părăsească bazele din Irak, inclusiv baza Ain al-Assad din provincia Anbar şi baza Victoria de lângă aeroportul din Bagdad. Un număr mai mic de militari este aşteptat să rămână în Irak pentru roluri de consultanţă şi de instruire.

SUA conduce de mai bine de un deceniu o coaliţie internaţională împotriva SI. Deşi învinşi militar, luptătorii SI rămân activi şi continuă să comită atentate.

Retragerea unei părţi a trupelor SUA face parte dintr-un acord anterior între Bagdad şi Washington privind o retragere parţială din anumite locaţii până la sfârşitul lunii septembrie.

În urmă cu aproximativ un an, Statele Unite au anunţat un parteneriat de securitate cu Irak, astfel că prezenţa militară va fi redusă, însă nu retrasă complet.

Conform datelor, în prezent sunt aproximativ 2.500 de militari americani staţionaţi în Irak. Prin comparație, în Siria vecină mai sunt detașați aproximativ 700 de soldaţi americani.

RECOMANDARE AUTORULUI

Maduro anunță că pregătește Venezuela pentru un atac militar al SUA după ce Trump a intensificat operațiunile împotriva ambarcațiunilor din Caraibe

În plină austeritate, România sparge aproape 8 miliarde de euro și cumpără peste 200 de tancuri. Achiziția a intrat în linie dreaptă. Parlamentul a fost deja notificat