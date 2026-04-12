Prima pagină » Știri externe » Trump oferă mai multe detalii despre negocierile SUA-Iran din Pakistan. La ce concluzie a ajuns Washingtonul

Trump oferă mai multe detalii despre negocierile SUA-Iran din Pakistan. La ce concluzie a ajuns Washingtonul

Trump oferă mai multe detalii despre negocierile SUA-Iran din Pakistan. La ce concluzie a ajuns Washingtonul
Iranul nu este dispus să renunțe la ambițiile sale nucleare, aceasta este concluzia la care a ajuns președintele american Donald Trump, după ce emisarii săi speciali, JD Vance, Jared Kushner și Steve Witkoff l-au informat despre cum s-au desfășurat negocierile de ieri, din Pakistan.

Oficialul de la Casa Albă asigur, însă, că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară și recomandă autorităților de la Teheran să înceapă procesul de redeschidere al Strâmtorii Ormuz.

Redăm declarația președintelui american, publicată, duminică, pe contul său de Truth Social:

„Iranul a promis să deschidă Strâmtoarea Ormuz și, în mod conștient, nu a făcut acest lucru. Asta a cauzat anxietate, tulburări și durere multor oameni și țări din întreaga lume. Ei spun că au pus mine în apă, chiar dacă toată marina lor și majoritatea „lansatoarelor de mine” au fost complet distruse. Poate că au făcut-o, dar ce armator ar vrea să-și asume riscul? Există o mare dezonoare și un prejudiciu permanent pentru reputația Iranului și a ceea ce a mai rămas din „liderii” lor, dar am depășit toate aceste lucruri.

Așa cum au promis, ar fi bine să înceapă procesul de DESCHIDERE RAPIDĂ a acestei CĂI NAVIGABILE INTERNAȚIONALE! Fiecare lege din carte este încălcată de ei.

Am fost pe deplin informat de vicepreședintele JD Vance, trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner despre întâlnirea care a avut loc la Islamabad, prin conducerea amabilă și foarte competentă a mareșalului Asim Munir și a prim-ministrului Shehbaz Sharif din Pakistan. Sunt oameni extraordinari și îmi mulțumesc încontinuu pentru că am salvat 30 până la 50 de milioane de vieți în ceea ce ar fi fost un război oribil cu India. Întotdeauna apreciez să aud asta.

Întâlnirea cu Iranul a început dimineața devreme și a durat toată noaptea – aproape 20 de ore. Aș putea intra în detalii ample și să vorbesc despre multe dintre lucrurile care s-au obținut, dar există un singur lucru care contează – IRANUL NU ESTE DISPUS SĂ RENUNȚE LA AMBIȚIILE SALE NUCLEARE!

În multe privințe, punctele convenite sunt mai bune decât continuarea operațiunilor militare până la finalizare, dar toate aceste puncte nu contează în comparație cu permiterea ca energia nucleară să fie în mâinile unor oameni atât de volatili, dificili și imprevizibili.

Pe măsură ce trecea tot acest timp, cei trei reprezentanți ai mei au devenit, așa cum nu era de așteptat, foarte prietenoși și respectuoși față de reprezentanții Iranului, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi și Ali Bagheri, dar asta nu a contat, pentru că au fost foarte inflexibili în ceea ce privește cea mai importantă problemă și, așa cum am spus întotdeauna, încă de la început și cu mulți ani în urmă, IRANUL NU VA AVEA NICIODATĂ O ARMĂ NUCLEARĂ!“

 

