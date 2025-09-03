Ministrul israelian de Externe îl acuză pe MACRON că „subminează stabilitatea” în Orientul Mijlociu

Israelul l-a acuzat pe Emmanuel Macron, președintele Franței, că „subminează stabilitatea” în Orientul Mijlociu, avertizând că acțiunile sale sunt „periculoase”, făcând referire la inițiativa de recunoaștere a unui stat palestinian.

„Macron încearcă să intervină din exterior într-un conflict din care nu face parte, într-un mod complet deconectat de realitatea de pe teren de după 7 octombrie 2023, data atacului grupării Hamas asupra Israelului, care a declanșat războiul în curs în Fâșia Gaza”, a declarat ministrul israelian de Externe, Gideon Saar. „Macron subminează stabilitatea regiunii prin acțiunile sale. Aceste acțiuni periculoase nu vor aduce nici pace, nici securitate”, a subliniat Saar.

Conform mai multor publicații israeliene, Guvernul a dezbătut recent posibilitatea anexării Cisiordaniei, ca răspuns la inițiativa lui Macron de a recunoaște un stat palestinian. Israel consideră această măsură o „recompensă pentru gruparea Hamas”, conform cotidianului Le Parisien.

Macron denunță operațiunile israeliene din Orientul Mijlociu

„Nicio ofensivă, tentativă de anexare sau strămutare a populațiilor nu va opri dinamica pe care am creat-o cu Prințul moștenitor și căreia mulți parteneri i s-au alăturat deja”, a declarat Macron.

Președintele francez va prezida alături de Prințul moștenitor saudit o conferință privind „soluția a două state” pe 22 septembrie, la sediul ONU din New York, în cadrul căruia Franța, alături de alte câteva țări, urmează să recunoască în mod oficial un stat palestinian.

Emmanuel Macron solicită „un armistițiu permanent”, „eliberarea tuturor ostaticilor”, „furnizarea masivă de ajutor umanitar populației din Fâșia Gaza și desfășurarea unei misiuni de stabilizare”.

„De asemenea, lucrăm pentru a ne asigura că, încă din a doua zi, gruparea Hamas va fi dezarmată și exclusă de la orice guvernare a Fâșiei Gaza, că Autoritatea Palestiniană va fi reformată și consolidată și că Fâșia Gaza va fi complet reconstruită”, a subliniat Macron.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Donald Trump spune că este dezamăgit de Vladimir Putin, dar nu este îngrijorat de relațiile tot mai apropiate dintre Rusia și China