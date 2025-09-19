Armata israeliană avertizează că va opera cu „forță fără precedent” în Gaza. Locuitorii, îndemnați să fugă spre sud, pe UNICA rută rămasă disponibilă

Armata israeliană a avertizat că va opera cu o „forță fără precedent” în orașul Gaza, îndemnând locuitorii să fugă spre sud. În același timp, forțele armate israeliene au anunțat închiderea unei rute de evacuare temporare, care fusese deschisă cu 48 de ore mai devreme.

Într-o postare pe platforma X, un purtător de cuvânt al Armatei israeliene, colonelul Avichay Adraee, s-a adresat locuitorilor din orașul Gaza:

„Din acest moment, drumul Salah al-Din este închis pentru călătoriile spre sud. Forțele de apărare israeliene vor continua să opereze cu o forță fără precedent împotriva Hamas și a altor organizații teroriste”.

El a adăugat că singura rută posibilă spre sud este prin strada Al-Rashid, o rută de-a lungul coastei, care este deschisă pentru circulație de câteva luni, notează The Times of Israel.

Adraee i-a îndemnat pe locuitorii orașului Gaza ca “pentru siguranța lor”, să „profite de această ocazie și să se alăture sutelor de mii de locuitori ai orașului care s-au mutat spre sud, în zona umanitară”.

“Nu permiteți Hamas să vă exploateze ca scuturi umane”, a adăugat Adraee.

Una din cele două rute disponibile pentru evacuarea orașului Gaza, închisă

Pe 17 septembrie, Israelul anunțase o nouă rută „temporară” care să le permită locuitorilor să fugă din orașul Gaza, după ce a lansat o ofensivă terestră intensă și un bombardament masiv asupra principalului oraș din teritoriul palestinian, după aproape doi ani de război devastator.

De vineri de la prânz, această a doua rută a fost închisă.

Încercarea Israelului de a captura orașul Gaza a stârnit indignare internațională. Aceasta vine înaintea unei decizii planificate a mai multor țări occidentale, inclusiv Franța și Marea Britanie, de a recunoaște un stat palestinian săptămâna viitoare, în timpul unui summit ONU.

La sfârșitul lunii august, Organizația Națiunilor Unite a estimat că aproximativ un milion de oameni trăiau în orașul Gaza și în împrejurimi. Israelul spune că sute de mii dintre ei au fugit din oraș.

Foto: Profimedia

