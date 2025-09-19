Merz nu a luat o decizie în privința impunerii unor sancțiuni împotriva ISRAELULUI/ Germania sprijină încetarea operațiunilor militare din Fâșia Gaza

Germania va decide dacă va susține sancțiunile UE împotriva Israelului, înainte de o reuniune care se va desfășura la Copenhaga în octombrie, a declarat cancelarul german, Friedrich Merz.

Cancelarul Germaniei a afirmat că acțiunile Israelului în Fâșia Gaza, care au scopul eliminării grupării islamiste Hamas, nu au fost proporționale cu obiectivele sale declarate, dar nu consideră că aceste acte reprezintă un genocid împotriva cetățenilor palestinieni. Germania nu va recunoaște momentan un stat palestinian.

Declarațiile lui Merz subliniază schimbarea de atitudine a comunității internaționale față de acțiunile israeliene, care au provocat numeroase victime în rândul civililor din Fâșia Gaza.

„Vom ajunge în zilele următoare la o opinie finală a Guvernului german cu privire la aceste întrebări, care trebuie să primească un răspuns la nivel european”, a declarat Merz în timpul unei conferințe comune cu premierul spaniol, Pedro Sanchez.

Germania se opune politicii ferme a Spaniei împotriva Israelului

„Vom discuta din nou aceste probleme săptămâna viitoare, la nivel de cabinet federal. Presupun că vom adopta o poziție la reuniunea informală a consiliului din 1 octombrie de la Copenhaga, care va fi susținută de întregul Guvern german”, a insistat cancelarul.

Merz a recunoscut că Guvernul său se opune politicilor premierului spaniol, Pedro Sanchez, care prevăd ruperea legăturilor cu Israelul, potrivit ziarului The Times of Israel.

„Critica Guvernului israelian trebuie să fie posibilă, dar nu trebuie să permitem niciodată ca aceasta să fie folosită pentru a incita la ură împotriva evreilor”, a explicat Merz.

Sanchez și-a exprimat sprijinul deplin pentru sancțiunile propuse de Comisia Europeană împotriva Israelului.

