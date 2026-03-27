Secretarul SUA al Apărării s-a rugat la Pentagon ca „fiecare glonț să-și găsească ținta” în războiul cu Iranul

Pete Hegseth, Secretarul SUA al Apărării, a provocat un val de reacții după ce a organizat o slujbă religioasă în incinta Pentagonlui. În contextul războiului cu Iranul, Hegseth s-a rugat public ca armele americane să fie precise și să-i nimicească pe cei pe care îi consideră „dușmani ai dreptății”.

„În fiecare lună este potrivit să ne aflăm chiar aici. Cu atât mai potrivit în această lună, în acest moment, având în vedere ceea ce fac zeci de mii de americani chiar acum.”, a afirmat el, potrivit Associated Press.

Pete Hegseth s-a rugat în timpul slujbei ca „fiecare glonț să-și atingă ținta”

Discursul său, încărcat de citate biblice despre distrugerea adversarilor, depășește limbajul diplomatic obișnuit și pune accent pe o viziune militară creștin-evanghelică.

„Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor dreptății și ai marii noastre națiuni. Dă-le înțelepciune în fiecare decizie, rezistență pentru încercarea care urmează, unitate de neclintit și o forță copleșitoare de acțiune împotriva celor care nu merită milă.”, s-a rugat Hegseth în timpul slujbei transmise în direct.

Pe lângă rugăciunile controversate, șeful Pentagonului a anunțat schimbări majore în modul în care religia este gestionată în rândul tinerilor. Hegseth dorește ca preoții miliari (capelanii) să nu mai poarte grade pe uniforme, ci doar însemne religioase, pentru ca soldații să nu se mai simtă intimidați de ierarhia militară atunci când caută un sfat duhovnicesc.

De asemenea, el a redus drastic numărul de religii recunoscute oficial de armată, de la peste 200 la doar 31. Această direcție face parte dintr-un plan mai mare pe care secretarul l-a numit „Reducerea la măreție a corpului de capelani”. El consideră că armata trebuie să se concentreze pe credința în Dumnezeu și mai puțin pe programele de terapie sau autoajutorare, care au devenit populare în ultimii ani pentru a trata problemele de sănătate ale soldaților.

Proces împotriva slujbelor de la Pentagon: „Se abuzează de banii publici”

Acțiunile lui Pete Hegseth nu au rămas netaxate de organizațiile civile. Grupul „Americans United of Separation of Church and State” a dat în judecată Pentagonul și l-a acuzat pe secretar că își impune propria religie asupra angajaților federali.

„Secretarii Hegseth și Chavez-DeRemer abuzează de puterea conferită de funcțiile lor guvernamentale și de resursele finanțate din banii contribuabililor pentru a-și impune religia preferată asupra angajaților federali. Chiar dacă aceste slujbe de rugăciune sunt prezentate ca fiind voluntare, există o presiune asupra angajaților federali să participe pentru a-și mulțumi șefii.”, a afirmat Rachel Laser, președinte și director executiv al Americans United, într-un comunicat.

