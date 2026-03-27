Secretarul SUA al Apărării s-a rugat la Pentagon ca „fiecare glonț să-și găsească ținta" în războiul cu Iranul

Bianca Dogaru
Pete Hegseth, Secretarul SUA al Apărării, a provocat un val de reacții după ce a organizat o slujbă religioasă în incinta Pentagonlui. În contextul războiului cu Iranul, Hegseth s-a rugat public ca armele americane să fie precise și să-i nimicească pe cei pe care îi consideră „dușmani ai dreptății”. 

Pete Hegseth / Mediafax foto

„În fiecare lună este potrivit să ne aflăm chiar aici. Cu atât mai potrivit în această lună, în acest moment, având în vedere ceea ce fac zeci de mii de americani chiar acum.”, a afirmat el, potrivit Associated Press.

Pete Hegseth s-a rugat în timpul slujbei ca „fiecare glonț să-și atingă ținta”

Discursul său, încărcat de citate biblice despre distrugerea adversarilor, depășește limbajul diplomatic obișnuit și pune accent pe o viziune militară creștin-evanghelică.

„Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor dreptății și ai marii noastre națiuni. Dă-le înțelepciune în fiecare decizie, rezistență pentru încercarea care urmează, unitate de neclintit și o forță copleșitoare de acțiune împotriva celor care nu merită milă.”, s-a rugat Hegseth în timpul slujbei transmise în direct.

Pe lângă rugăciunile controversate, șeful Pentagonului a anunțat schimbări majore în modul în care religia este gestionată în rândul tinerilor. Hegseth dorește ca preoții miliari (capelanii) să nu mai poarte grade pe uniforme, ci doar însemne religioase, pentru ca soldații să nu se mai simtă intimidați de ierarhia militară atunci când caută un sfat duhovnicesc.

De asemenea, el a redus drastic numărul de religii recunoscute oficial de armată, de la peste 200 la doar 31. Această direcție face parte dintr-un plan mai mare pe care secretarul l-a numit „Reducerea la măreție a corpului de capelani”. El consideră că armata trebuie să se concentreze pe credința în Dumnezeu și mai puțin pe programele de terapie sau autoajutorare, care au devenit populare în ultimii ani pentru a trata problemele de sănătate ale soldaților.

Proces împotriva slujbelor de la Pentagon: „Se abuzează de banii publici”

Acțiunile lui Pete Hegseth nu au rămas netaxate de organizațiile civile. Grupul „Americans United of Separation of Church and State” a dat în judecată Pentagonul și l-a acuzat pe secretar că își impune propria religie asupra angajaților federali.

„Secretarii Hegseth și Chavez-DeRemer abuzează de puterea conferită de funcțiile lor guvernamentale și de resursele finanțate din banii contribuabililor pentru a-și impune religia preferată asupra angajaților federali. Chiar dacă aceste slujbe de rugăciune sunt prezentate ca fiind voluntare, există o presiune asupra angajaților federali să participe pentru a-și mulțumi șefii.”, a afirmat Rachel Laser, președinte și director executiv al Americans United, într-un comunicat.

MILITAR Cât de mare este ajutorul militar al Rusiei pentru Iran. Războiul proxy dintre Moscova și Washington, purtat pe al doilea front
13:58
Cât de mare este ajutorul militar al Rusiei pentru Iran. Războiul proxy dintre Moscova și Washington, purtat pe al doilea front
EVENIMENT Maia Sandu, la 108 de la Unirea Basarabiei cu România: Unirea a însemnat o reîntoarcere vitală în familie
13:03
Maia Sandu, la 108 de la Unirea Basarabiei cu România: Unirea a însemnat o reîntoarcere vitală în familie
RĂZBOI Războiul din Golf escaladează la nivel alarmant: Iran a atacat capitala Arabiei Saudite și două porturi din Kuweit
12:49
Războiul din Golf escaladează la nivel alarmant: Iran a atacat capitala Arabiei Saudite și două porturi din Kuweit
ENERGIE De la începutul războiului din Iran, Rusia face peste 700 mil. de $ pe zi din vânzarea de petrol și gaze. Dar Ucraina nu stă degeaba și-i sabotează veniturile lui Putin
12:37
De la începutul războiului din Iran, Rusia face peste 700 mil. de $ pe zi din vânzarea de petrol și gaze. Dar Ucraina nu stă degeaba și-i sabotează veniturile lui Putin
CONTROVERSĂ Avertismentul liderului european cel mai apropiat de Trump: Războiul cu Iranul poate provoca o recesiune mai gravă decât pandemia de Covid-19
11:40
Avertismentul liderului european cel mai apropiat de Trump: Războiul cu Iranul poate provoca o recesiune mai gravă decât pandemia de Covid-19
FINANCIAR Trump devine primul președinte american în exercițiu cu propria semnătură pe bancnote, a anunțat Trezoreria SUA
11:38
Trump devine primul președinte american în exercițiu cu propria semnătură pe bancnote, a anunțat Trezoreria SUA
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Digi24
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni”
Cancan.ro
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o RADICAL
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Viața lui Seneca: Cinci detalii mai puțin cunoscute despre filosoful Romei imperiale
INEDIT Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română
14:00
Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română
INFRASTRUCTURĂ Vești bune de pe Autostrada Transilvania. Șeful CNAIR anunță că stadiul lucrărilor este de 94% între Nădășelu și Zimbor. O altă secțiune a depășit 98%
13:57
Vești bune de pe Autostrada Transilvania. Șeful CNAIR anunță că stadiul lucrărilor este de 94% între Nădășelu și Zimbor. O altă secțiune a depășit 98%
CONTROVERSĂ Am tăiat constant de la Educație și Sănătate, dar cheltuielile militare ale României au crescut cu 200% în ultimii 4 ani
13:56
Am tăiat constant de la Educație și Sănătate, dar cheltuielile militare ale României au crescut cu 200% în ultimii 4 ani
ULTIMA ORĂ Bolojan: „Am copilărit în comunitatea slovacă”/Fico: „Agenda UE este atât de solicitantă că nu mai avem timp pentru relaţiile bilaterale”
13:40
Bolojan: „Am copilărit în comunitatea slovacă”/Fico: „Agenda UE este atât de solicitantă că nu mai avem timp pentru relaţiile bilaterale”
ECONOMIE INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni
13:17
INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni
VIDEO EXCLUSIV Mihaela Sofronea, GreenGroup, la Gândul Recycle Now: „Industria reciclării are nevoie de stabilitate și viziune strategică”
13:09
Mihaela Sofronea, GreenGroup, la Gândul Recycle Now: „Industria reciclării are nevoie de stabilitate și viziune strategică”

