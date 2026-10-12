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Zelenski acuză Rusia că a încălcat armistițiul energetic invocat de Trump

Zelenski acuză Rusia că a încălcat armistițiul energetic invocat de Trump
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză Moscova că a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, în pofida armistițiului despre care Donald Trump a afirmat că a fost convenit între cele două țări. Liderul de la Kiev susține că Ucraina este pregătită să respecte o astfel de înțelegere, dar avertizează că își va continua loviturile dacă Rusia nu face același lucru.

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Zelenski: Rusia a atacat infrastructura energetică după anunțul lui Trump

Duminică, președintele SUA a scris pe platforma sa, Truth Social, că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui „armistițiu energetic”. Afirmația i-a luat prin surprindere pe oficialii de la Kiev.

Luni, în cadrul Forumului de Securitate de la Varșovia, Zelenski a spus că Trump ar fi trebuit să discute direct cu el înainte de a încheia o „înțelegere privind motorina”. Președintele ucrainean a acuzat Rusia că a folosit drone și rachete pentru a ataca instalații energetice și de gaze din Ucraina în cursul nopții.

„Imediat după postarea (n.r. lui Trump), Rusia a lansat un atac țintit. Era clar că Putin nu citește Truth Social”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a afirmat că țara sa este dispusă să respecte un armistițiu energetic, cu condiția ca și Rusia să facă același lucru.

„Suntem pregătiți să respectăm un armistițiu energetic dacă Rusia este pregătită să facă același lucru”, a declarat el, adăugând că Ucraina este dispusă inclusiv să „semneze garanții” pentru a-și demonstra angajamentul.

Rusia nu a răspuns încă oficial afirmației lui Trump potrivit căreia cele două părți ar fi convenit să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice.

Zelenski a descris atacurile din timpul nopții drept un răspuns al Moscovei la anunțul președintelui american.

„Aseară, rafinăriile de petrol rusești nu au ars. Dar, la miezul nopții, o dronă rusească Shahed, propulsată cu motor cu reacție, a lovit o instalație de gaze din Ucraina… Acesta este răspunsul lui Putin pentru Trump”, a spus președintele ucrainean la Varșovia.

Atacurile rusești au afectat alimentarea cu energie și apă în Kiev

Zone din Kiev și din alte orașe ucrainene au rămas fără electricitate în noaptea de duminică spre luni, în urma atacurilor rusești. De asemenea, alimentarea cu apă a fost întreruptă în mare parte din capitala Ucrainei.

Dronele rusești au continuat să atace Kievul luni, după discursul lui Zelenski de la conferință. În tot orașul s-au auzit explozii și focuri intense ale sistemelor de apărare antiaeriană.

Serhii Fedorenko, directorul executiv interimar al companiei ucrainene de stat din domeniul gazelor, Naftogaz, a declarat că o dronă rusească cu propulsie cu reacție a avariat echipamente esențiale.

El a precizat că angajații companiei „fac tot posibilul pentru a remedia consecințele atacului cât mai rapid și pentru a preveni orice risc la adresa funcționării stabile a sistemului energetic”.

La rândul său, Vitali Buneciko, guvernatorul regiunii Jîtomîr, situată la vest de Kiev, a anunțat că drone rusești au lovit instalații energetice și feroviare din zonă.

Zelenski pune sub semnul întrebării impactul acordului privind motorina

În discursul susținut la Forumul de Securitate de la Varșovia, Zelenski a afirmat că nu crede că volumul de motorină pe care Rusia l-ar exporta în cadrul acordului propus de Trump ar avea un impact asupra prețurilor.

„Mai mult, vedem că în prezent pot exporta între 300.000 și 500.000 de tone pe lună. În același timp, consumul global se ridică la 120 de milioane de tone pe lună. Ce fel de impact ar putea avea acest lucru? Nu cred că ar avea vreunul. Dacă unii oameni sunt de altă părere, fie așa”, a afirmat el, făcând o aluzie evidentă la Trump.

Președintele ucrainean a pus apoi sub semnul întrebării motivul pentru care Washingtonul ar susține un astfel de acord cu Rusia, în loc să negocieze unul cu Kievul.

„Dacă aceasta este abordarea, atunci de ce nu încheie America un «acord privind motorina» cu Ucraina? Să propună Ucraina un «acord privind motorina»”, a spus Zelenski.

Ucraina susține că poate afecta exporturile de petrol ale Rusiei

Zelenski a susținut că Ucraina exercită presiune asupra sectorului energetic rus prin atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune, care au vizat instalații de petrol și gaze, dar și nave din așa-numita „flotă din umbră” a Moscovei.

Președintele ucrainean a afirmat că aceste operațiuni influențează capacitatea Rusiei de a-și transporta petrolul și de a-și menține rafinăriile în funcțiune.

Zelenski a susținut că Ucraina, prin intermediul dronelor sale cu rază lungă de acțiune, care au atacat instalații rusești de petrol și gaze, precum și nave din „flota din umbră”,  exercită o influență asupra faptului dacă aceste nave pot naviga sau nu, ori dacă aceste rafinării pot funcționa sau nu.”

„Dacă așa stau lucrurile, atunci haideți să o facem”, a adăugat Zelenski.

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