UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei, în timp ce Trump vrea să relaxeze restricțiile asupra petrolului rusesc

UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei, în timp ce Trump vrea să permită exporturi mai mari de motorină rusească, în speranța că astfel vor scădea prețurile la carburanți în SUA. În timp ce europenii vor să reducă veniturile Moscovei pentru a-i limita capacitatea de a finanța războiul, președintele american a anunțat o înțelegere cu Vladimir Putin privind relaxarea restricțiilor energetice, fără ca Ucraina să confirme că a fost consultată.

La summitul Consiliului European de joi, liderii UE vor cere noi sancțiuni împotriva Moscovei și măsuri pentru reducerea veniturilor obținute din petrol, potrivit unui proiect de declarație consultat de POLITICO. În același timp, europenii contestă afirmația lui Trump că Rusia și Ucraina au convenit să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice.

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Europa vrea să mențină presiunea asupra Moscovei

Liderii europeni susțin că veniturile Rusiei din energie continuă să finanțeze războiul din Ucraina și că restricțiile economice trebuie menținute pentru a-l determina pe Vladimir Putin să accepte încheierea conflictului.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat luni, la o conferință de securitate de la Varșovia, că Moscova nu dă semne că ar dori oprirea războiului.

„Rusia nu este interesată de dezescaladare, de încetarea focului sau de pace”, a afirmat Tusk. El a adăugat că va merge la Bruxelles pentru a le cere partenerilor europeni să ia în considerare înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut, la rândul său, noi restricții, invocând atacurile rusești asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina, continuate după anunțul lui Trump privind armistițiul.

„Rusia va negocia cu bună-credință doar dacă este supusă presiunii”, a declarat Merz luni. „În urma atacurilor iresponsabile ale Moscovei asupra alimentării cu energie a populației civile din Ucraina, trebuie chiar să înăsprim și mai mult sancțiunile”.

Și alte state europene susțin o abordare mai dură. Marea Britanie și Norvegia au promis, de asemenea, că vor intensifica presiunea asupra Moscovei.

„Este important să sancționăm Rusia pentru a nu finanța războiul”, a declarat pentru POLITICO ministrul norvegian al Apărării, Tore O. Sandvik, care a cerut eliminarea portițelor prin care sunt ocolite restricțiile existente.

UE extinde sancțiunile, iar Comisia pregătește un nou pachet

Declarațiile liderilor europeni vin după ce miniștrii de Externe ai UE au aprobat luni cea mai amplă extindere de până acum a listei de sancțiuni individuale împotriva Rusiei. Măsurile vizează peste 1.600 de persoane și entități.

În același timp, Comisia Europeană pregătește al 23-lea pachet de sancțiuni sectoriale împotriva Moscovei. Potrivit unui oficial ucrainean de rang înalt, citat de POLITICO sub protecția anonimatului, Kievul se așteaptă ca propunerea să fie transmisă guvernelor europene până la sfârșitul anului.

De ce vrea Trump să relaxeze restricțiile asupra motorinei rusești

Decizia administrației Trump vine într-un moment în care prețurile la carburanți cresc în SUA, iar alegerile de la jumătatea mandatului, programate luna viitoare, se apropie. Potrivit oficialilor europeni citați de POLITICO, presiunea electorală ar fi unul dintre principalele motive pentru care președintele american vrea să permită noi exporturi de motorină rusească.

În campania din 2024, Trump a promis că va reduce prețul benzinei sub doi dolari pe galon. Între timp, prețurile au crescut după izbucnirea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, iar americanii plătesc acum mai mult decât dublul sumei promise. În acest context, republicanii riscă să piardă controlul asupra Congresului.

Potrivit înțelegerii cu Vladimir Putin, Rusia ar urma să exporte încă 4,8 milioane de tone de motorină în următoarele luni. Oficialii europeni și ucraineni se îndoiesc însă că livrările suplimentare vor avea un efect semnificativ asupra prețurilor. Cantitatea ar acoperi doar aproximativ zece zile din consumul SUA, în timp ce veniturile obținute ar putea ajuta Moscova să continue finanțarea războiului.

Un oficial european de rang înalt a declarat pentru POLITICO că impactul asupra prețurilor din SUA va fi „minim”.

„Este vorba despre alegerile de la jumătatea mandatului”, a afirmat un alt oficial european. „A spus că va reduce prețurile, dar apoi a decis să intre în război cu Iranul.”

Rusia continuă atacurile, în ciuda armistițiului anunțat de Trump

Europenii se îndoiesc și că Putin va respecta armistițiul energetic anunțat de Trump. Rusia a continuat să atace infrastructura energetică a Ucrainei, iar Kievul susține că nu a fost consultat înainte de anunțarea înțelegerii.

Cu toate acestea, majoritatea oficialilor europeni evită, deocamdată, să-l critice public pe președintele american. Un diplomat european a declarat pentru POLITICO că UE și Ucraina ar trebui să își mențină poziția în următoarele săptămâni, până când vor deveni mai clare intențiile administrației Trump față de Kiev. Acesta a adăugat că președintele american și-ar putea schimba din nou abordarea dacă Putin nu livrează motorina promisă.

Europa cere Washingtonului să aplice propriile sancțiuni

Disputa privind exporturile de motorină a readus în discuție și solicitările europene ca SUA să aplice mai ferm sancțiunile pe care le-au adoptat deja împotriva Rusiei.

Donald Tusk a cerut Europei și Statelor Unite să acționeze împreună și să transmită Moscovei că sunt pregătite să impună măsuri mai dure.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a cerut, la rândul său, ca Washingtonul să își alinieze politica față de Rusia la cea a Bruxellesului.

Kallas a făcut referire la proiectul amplu de sancțiuni împotriva Rusiei promovat de senatorul republican Lindsey Graham, care a murit ulterior. Trump a promulgat legea luna trecută, însă administrația americană nu a pus încă în aplicare toate măsurile prevăzute.

Legislația oferă Washingtonului instrumente suplimentare pentru a viza comerțul energetic al Rusiei și entitățile care contribuie la susținerea efortului său de război. Oficialii europeni vor ca administrația americană să folosească aceste instrumente, în loc să relaxeze restricțiile asupra exporturilor rusești.

Și unii republicani cer măsuri mai ferme.

„Cred că trebuie să punem în aplicare legea privind sancțiunile împotriva Rusiei”, a declarat congresmanul republican Dan Crenshaw la conferința de la Varșovia.

Disputa ridică întrebări despre dependența Europei de SUA

Divergențele dintre Washington și capitalele europene au alimentat și dezbaterea privind dependența Europei de sprijinul american pentru apărarea Ucrainei.

Discuțiile au fost amplificate de informații potrivit cărora oficiali americani ar fi amenințat să limiteze accesul Kievului la armele americane dacă Ucraina nu încetează atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Un oficial NATO a declarat pentru POLITICO că, în prezent, nu există „niciun semn” că Washingtonul ar pune în aplicare aceste amenințări. Acesta a argumentat că o astfel de decizie ar afecta și producătorii americani de armament.

„PURL este o afacere bună pentru americani”, a afirmat oficialul, referindu-se la inițiativa NATO prin care aliații europeni finanțează achiziția de arme americane pentru Ucraina.

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat, fără să comenteze direct informațiile privind posibilele restricții asupra livrărilor de arme, că Europa trebuie să își asume mai urgent „responsabilitatea principală” pentru propria apărare, în contextul reducerii prezenței militare americane pe continent.

Următorul test va avea loc joi, la summitul Consiliului European, unde liderii UE vor încerca să mențină presiunea asupra Moscovei, în timp ce principalul lor aliat, Statele Unite, se îndreaptă spre o abordare diferită.