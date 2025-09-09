Associated Press: Oficiali americani și europeni s-au întâlnit la Washington, pentru a discuta forme de presiune economică asupra RUSIEI

Oficiali americani și europeni s-au întâlnit luni seara la sediul Departamentului Trezoreriei SUA pentru a discuta despre diferite forme de presiune economică asupra Rusiei.

Printre acestea s-au numărat impunerea de noi sancțiuni și taxe vamale pentru achizițiile de petrol rusesc, a declarat o persoană la curent cu întâlnirea pentru Associated Press.

Persoana, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus că oficialii americani au subliniat omologilor lor europeni că președintele Donald Trump este dispus să întreprindă acțiuni semnificative pentru a pune capăt războiului, dar se așteaptă la o cooperare deplină din partea partenerilor europeni în orice acțiune ar întreprinde.

Întâlnirea, care a durat mai puțin de două ore, a evidențiat, printre altele, acțiuni implicând taxe vamale, necesitatea unei acțiuni colective cu privire la ceea ce se decide în ceea ce privește sancțiunile și modul de gestionare a activelor suverane rusești care sunt încă blocate în mare parte în Europa.

La întâlnire au participat oficiali de la Departamentul Trezoreriei, inclusiv secretarul Scott Bessent, precum și de la Casa Albă, Departamentul de Stat și reprezentantul comercial al SUA.

Echipa europeană a inclus persoane specializate în energie, sancțiuni, servicii financiare și comerț.

Oficialii urmează să se întâlnească din nou marți.

Întâlnirea are loc în contextul în care Trump a încercat să-l convingă pe președintele rus Vladimir Putin să fie de acord să aibă discuții directe cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Trump a participat la un summit cu liderul rus luna trecută în Alaska.

De asemenea, vine după ce expirarea termenului limită impus de Trump, stabilit în august, ca Rusia să pună capăt invaziei din Ucraina.

Duminică Trump a declarat că se așteaptă să vorbească cu Putin în următoarele două zile și a recunoscut că conflictul s-a dovedit mai greu de rezolvat decât anticipa.

„Cred că vom rezolva problema”, le-a spus Trump reporterilor. „Am încredere că vom duce asta la capăt.”

