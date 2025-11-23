Ucraina atacă în inima Rusiei. A fost afectată o centrală electrică cheie din apropiere de Moscovei

Cu puțin timp înainte de negocierile de pace din Geneva, Ucraina a atacat cu drone în inima Rusiei. Reprezentanți din Uniunea Europeană, Statele Unite și Ucraina se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina.

Dronele ucrainene au avariat centrala electrica Shatura din regiunea Moscovei, una din cele mai vechi centrale electrice din țară. Primarul Moscovei a raportat „două drone doborâte”, dar locuitorii din Shatura au auzit explozii și au văzut o lumină puternică deasupra centralei. Focul din imagini arată că pagubele sunt serioase, însă autoritățile locale tac.

Centrala electrică Shatura, numită după Lenin, a fost pusă în funcțiune conform planului GOELRO, având o capacitate de aproximativ 1500 MW. Stația furnizează energie electrică pentru o parte din regiunea Moscova. În orașul Shatura, unde se află centrala, s-a întrerupt parțial curentul, scriu publicațiile locale.

