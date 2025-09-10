Prima pagină » Știri externe » Atac cibernetic fără precedent la adresa Jaguar Land Rover: o parte din DATELE clienților au fost compromise

Atac cibernetic fără precedent la adresa Jaguar Land Rover: o parte din DATELE clienților au fost compromise

10 sept. 2025, 17:52, Știri externe
Atac cibernetic fără precedent la adresa Jaguar Land Rover: o parte din DATELE clienților au fost compromise
FOTO - caracter ilustrativ

Jaguar Land Rover a transmis că o parte din datele clienților săi au fost compromise în urma unui atac cibernetic care a lovit puternic producția și vânzările.

Producătorul auto britanic informează autoritățile de reglementare relevante după ce a descoperit că unele date au fost afectate în timpul atacului, notează Bloomberg.

„Investigația noastră continuă în ritm constant și vom contacta pe oricine, după caz, dacă constatăm că datele lor au fost afectate. Ne pare foarte rău pentru situația neplăcută provocată de acest incident. Vom continua să vă ținem la curent pe măsură ce ancheta progresează”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului Jaguar Land Rover (JLR).

Companiile britanice au devenit ținta predilectă a hackerilor de la începutul anului. După atacurile cibernetice asupra Marks & Spencer Group Plc și altor comercianți cu amănuntul, JLR a devenit primul producător auto din Marea Britanie vizat de infractorii digitali.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Schimbări majore pe piața auto. Mașinile hibride, mai căutate decât cele pe benzină/Ce tip de autoturisme prezintă tot mai puțin interes pentru români

Ofensiva Europei pe piața mașinilor electrice pentru a opri asaltul mărcilor chineze. La Salonul Auto de la Munchen, BMW a lansat un SUV electric

Citește și

EXTERNE Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim”
09:24
Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim”
EXTERNE Jordan Bardella depune o moțiune de CENZURĂ împotriva Ursulei von der Leyen, criticând acordurile comerciale negociate de președinta Comisiei Europene
09:15
Jordan Bardella depune o moțiune de CENZURĂ împotriva Ursulei von der Leyen, criticând acordurile comerciale negociate de președinta Comisiei Europene
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 706. Israelul arestează membrii Fatah din Cisiordania
08:47
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 706. Israelul arestează membrii Fatah din Cisiordania
VIDEO Marele Baraj al Renașterii Etiopiene, mega-proiectul AFRICAN: Istoria zbuciumată a unei investiții colosale, cu potențial uriaș și tensiuni pe măsură
07:45
Marele Baraj al Renașterii Etiopiene, mega-proiectul AFRICAN: Istoria zbuciumată a unei investiții colosale, cu potențial uriaș și tensiuni pe măsură
EXTERNE Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. S-au împlinit 24 de ani de la tragedia care a schimbat lumea
07:43
Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. S-au împlinit 24 de ani de la tragedia care a schimbat lumea
ANALIZĂ EXCLUSIV 24 de ore în care Planeta S-A APRINS. Haos în Franța, suspendarea Acordului UE-Israel, după atacul din Qatar, Revoluție în Nepal.
07:00
24 de ore în care Planeta S-A APRINS. Haos în Franța, suspendarea Acordului UE-Israel, după atacul din Qatar, Revoluție în Nepal.
Mediafax
Activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a murit
Digi24
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
Cancan.ro
Amantlâc la vârful unei companii gigant din România. Bossul SOCAR a combinat-o pe șefa de la HR
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
Trump, după uciderea lui Charlie Kirk: Este un moment întunecat pentru America
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal în Utah
Cancan.ro
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
Doliu în lumea fotbalului! A fost găsit mort la 41 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Primul lucru care se întâmplă atunci când renunți la cafea
Capital.ro
Elena Udrea nu a dezamăgit. Imaginea care a trecut orice test: Nu renunță niciodată; e una dintre preferatele mele
Evz.ro
Cum să pregătești cele mai gustoase și crocante murături pentru sezonul rece. Secretele gospodinelor cu experiență
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
ȘOC! NU VEI CREDE ce a apărut pe contul Veronicăi de Instagram după ce a fost AMENINȚATĂ. Concurenta din Casa Iubirii le-a închis gura tuturor cu decizia radicală care a ÎNFLĂCĂRAT internetul. A făcut asta fără frică și fără rușine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Creștere semnificativă pentru turismul global. Care este cel mai vizitat continent?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Premiza fundamentală a statului român a fost PARTENERIATUL strategic cu SUA pentru a evita parteneriatul cu Germania”
09:43
Dan Dungaciu: „Premiza fundamentală a statului român a fost PARTENERIATUL strategic cu SUA pentru a evita parteneriatul cu Germania”
ACTUALITATE INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
09:42
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili”
ACTUALITATE REVOLTA din Nepal, trăită din România: „Ne omoară copiii. Țara sângerează. E golită de viitor”
09:06
REVOLTA din Nepal, trăită din România: „Ne omoară copiii. Țara sângerează. E golită de viitor”
SPORT Marian Iancu l-a distrus pe Mircea Lucescu, după ce a fost numit escroc ordinar. „Biet bătrân senil, uituc și mincinos”
09:03
Marian Iancu l-a distrus pe Mircea Lucescu, după ce a fost numit escroc ordinar. „Biet bătrân senil, uituc și mincinos”
SPORT Adrian Mititelu a ieșit la atac, după ce FCU Craiova a fost exclusă din fotbal. „E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației”
08:52
Adrian Mititelu a ieșit la atac, după ce FCU Craiova a fost exclusă din fotbal. „E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „România a luat cu împrumut de la UE suma de bani pentru înarmare. Nu o primește CADOU”
08:30
Dan Dungaciu: „România a luat cu împrumut de la UE suma de bani pentru înarmare. Nu o primește CADOU”