Atac cibernetic fără precedent la adresa Jaguar Land Rover: o parte din DATELE clienților au fost compromise

Jaguar Land Rover a transmis că o parte din datele clienților săi au fost compromise în urma unui atac cibernetic care a lovit puternic producția și vânzările.

Producătorul auto britanic informează autoritățile de reglementare relevante după ce a descoperit că unele date au fost afectate în timpul atacului, notează Bloomberg.

„Investigația noastră continuă în ritm constant și vom contacta pe oricine, după caz, dacă constatăm că datele lor au fost afectate. Ne pare foarte rău pentru situația neplăcută provocată de acest incident. Vom continua să vă ținem la curent pe măsură ce ancheta progresează”, a declarat un purtător de cuvânt al grupului Jaguar Land Rover (JLR).

Companiile britanice au devenit ținta predilectă a hackerilor de la începutul anului. După atacurile cibernetice asupra Marks & Spencer Group Plc și altor comercianți cu amănuntul, JLR a devenit primul producător auto din Marea Britanie vizat de infractorii digitali.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Schimbări majore pe piața auto. Mașinile hibride, mai căutate decât cele pe benzină/Ce tip de autoturisme prezintă tot mai puțin interes pentru români

Ofensiva Europei pe piața mașinilor electrice pentru a opri asaltul mărcilor chineze. La Salonul Auto de la Munchen, BMW a lansat un SUV electric