Atac cu drone rusești în Ucraina: trei membri ai aceleiași familii au murit. Printre victime un băiat de 13 ani

Un atac cu drone lansat de Rusia asupra orașului Sumî, din nord-estul Ucrainei, s-a soldat cu moartea a trei membri ai aceleiași familii, inclusiv un copil de 13 ani. Alte două persoane au fost rănite. În paralel, atacurile aeriene au continuat în mai multe regiuni ale Ucrainei și Rusiei, pe fondul intensificării confruntărilor dintre cele două tabere.

O familie distrusă în urma atacului asupra orașului Sumî

Un atac cu drone rusești asupra orașului Sumî a provocat moartea a trei membri ai aceleiași familii, potrivit autorităților ucrainene.

Conform lui Oleh Hryhorov, șeful administrației militare regionale, o dronă a lovit o locuință și a ucis un bărbat de 36 de ani, fiul său în vârstă de 13 ani și o femeie de 73 de ani, mama partenerei bărbatului. Partenera acestuia și celălalt fiu al familiei, în vârstă de 10 ani, au fost răniți în atac.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat pe platforma X și a subliniat că ținta atacului a fost o locuință civilă.

„În regiunea Sumî, o dronă rusească a ucis un copil, o bunică și un bărbat. Mama și alți doi copii din aceeași familie au fost răniți. Casa lor a fost distrusă. O casă obișnuită – nu o țintă militară.”

ONU: Numărul victimelor civile este la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani

Potrivit Misiunii ONU de Monitorizare a Drepturilor Omului din Ucraina, luna mai a înregistrat cel mai ridicat bilanț lunar de victime civile din aprilie 2022.

Cel puțin 274 de civili au fost uciși și 1.763 au fost răniți în cursul lunii mai. Majoritatea victimelor au fost înregistrate în orașe aflate departe de linia frontului.

De la începutul invaziei la scară largă, lansată de Rusia în februarie 2022, peste 16.000 de civili și-au pierdut viața, conform datelor Organizației Națiunilor Unite.

Un nou atac la Zaporijia: o femeie a murit, iar un copil a fost rănit

În cursul nopții, un alt atac cu drone rusești a lovit orașul Zaporijia, din sud-estul Ucrainei.

Șeful administrației regionale, Ivan Fedorov, a anunțat că o femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se și un băiat de 11 ani.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au transmis că Rusia a lansat peste noapte 88 de drone de atac cu rază lungă și o rachetă balistică. Potrivit Kievului, sistemele de apărare aeriană au reușit să doboare sau să bruieze 79 dintre drone.

„In Zaporizhzhia, two people were killed overnight by Russian strikes, and seven others were injured. Tragically, the Odesa region has also seen lives lost. Strikes were carried out against the Kherson, Donetsk, and Kharkiv regions”, a transmis Zelenski.

Ucraina și-a continuat atacurile asupra teritoriului rus

În paralel, Ucraina a lansat un nou val de drone asupra Rusiei și a teritoriilor aflate sub controlul Moscovei.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în timpul nopții, au fost interceptate 301 drone ucrainene deasupra mai multor regiuni rusești, a Crimeei, Mării Azov și Mării Negre.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 84 de drone care se îndreptau spre capitala Rusiei au fost doborâte de apărarea antiaeriană.

În urma atacurilor, toate cele patru aeroporturi ale Moscovei și-au suspendat temporar operațiunile. Autoritățile locale au anunțat, de asemenea, evacuarea unor clădiri rezidențiale din regiunile Vladimir și Tula, din motive de securitate.

Kievul susține că a lovit o fabrică strategică de electronice din Rusia

Statul Major General al Ucrainei a anunțat că a folosit rachete de croazieră de înaltă precizie lansate din aer pentru a lovi o fabrică din regiunea Voronej.

Potrivit Kievului, unitatea produce componente electronice utilizate în sistemele rusești de rachete și apărare antiaeriană.

Autoritățile ucrainene au descris operațiunea drept una „reușită”, fără a oferi detalii suplimentare privind amploarea pagubelor.

De partea cealaltă, guvernatorul regiunii Voronej, Alexander Gusev, a confirmat că o fabrică industrială a suferit avarii și că trei persoane au fost rănite în urma atacului.