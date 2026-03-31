Atac cu rachete iraniene în Dubai. Un petrolier kuweitian, încarcat cu două milioane de barili de țiței, în flăcări. Patru persoane au fost rănite

Un nou atac cu rachete iraniene a lovit, marți dimineață, Dubaiul, unde un petrolier kuweitian încărcat cu aproximativ 2 milioane de barili de țiței a fost cuprins de flăcări. De asemenea, patru persoane au fost rănite după căderea unor resturi în zone rezidențiale.

Dubai a fost din nou unui atac iranian, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Un petrolier kuweitian de mari dimensiuni a fost lovit în port, declanșând un incendiu puternic, scrie CNN.

Nava a fost lovită la 31 de mile marine nord-vest de Dubai, potrivit autorității maritime britanice (UKMTO).

Nava „Al-Salmi”, aparținând Kuweitului, care avea la bord aproximativ 2 milioane de barili de petrol, evaluați la peste 200 de milioane de dolari la prețurile actuale, a fost grav avariată în urma atacului.

Potrivit Kuwait Petroleum Corporation, petrolierul era încărcat la capacitate maximă în momentul atacului. Atacul a provocat un incendiu la bord și avarii structurale, însă inițial nu au fost raportate victime.

„Petrolierul era complet încărcat în momentul incidentului. Atacul a cauzat daune materiale la coca navei şi un incendiu la bord, existând riscul unei scurgeri de petrol în apele din jur”, a scris agenţia KUNA, citând Kuwait Petroleum Corporation.

Autoritățile orașului au declarat marți că nu s-au semnalat scurgeri de petrol sau victime în urma lovirii unui petrolier kuweitian încărcat cu petrol în apele Dubaiului.

Patru persoane au fost rănite

Pe lângă pagubele din port, autoritățile din Dubai au confirmat că patru persoane au fost rănite, după ce fragmente provenite din interceptările sistemelor antiaeriene au căzut într-o zonă rezidențială.

„Autorităţile din Dubai au intervenit la un incendiu izbucnit într-o casă părăsită din Al Badaa, provocat de resturi rezultate în urma unei interceptări a apărării antiaeriene. Au fost semnalate patru persoane cu răni uşoare printre persoanele care se aflau în apropierea casei”, au transmis oficialii într-un comunicat.

