Atac devastator al Rusiei asupra orașului Sumî: 11 răniți, printre care și copii

Olga Borșcevschi
31 oct. 2025, 11:51
Atac devastator al Rusiei asupra orașului Sumî: 11 răniți, printre care și copii
În această noapte, Rusia a efectuat o serie de atacuri asupra sectorului rezidențial și infrastructurii din regiunea Sumî. Potrivit poliției ucrainene, 11 persoane au fost rănite, printre care patru copii.

În urma lovirii unui bloc de locuințe cu nouă etaje, cinci apartamente și șapte balcoane au luat foc la etajele superioare. Echipele de pompieri au salvat 12 locuitori ai blocului. Au luat foc două clădiri agricole, iar unda de șoc a avariat o clădire cu un etaj cu cinci apartamente.

Cele mai mari distrugeri și focare de incendiu de amploare au avut loc la o infrastructură. Incendiile au fost stinse”, a comunicat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucraine.

