Putin rămâne ferm pe poziții. Vrea să continue războiul din Ucraina cu orice preț. Până când ar putea dura ofensiva începută acum aproape patru ani

29 oct. 2025, 12:32, Știri externe
Vladimir Putin este mai hotărât ca niciodată să continue războiul împotriva Ucrainei și să obțină mai multe teritorii, pentru a justifica pierderile umane și financiare pe care le-a suferit Rusia, arată o nouă analiză a serviciilor secrete americane, transmite NBC News.

Analiza, comunicată membrilor Congresului la începutul acestei luni, sugerează că Rusia nu a dat niciun semn că ar fi pregătită să facă compromisuri, în timp ce președintele Donald Trump încearcă să medieze negocierile de pace.

Potrivit specialiștilor, din cauza pierderilor mari ale armatei ruse și a problemelor economice ale țării, care în al patrulea an de război se află la limita recesiunii, Putin a adoptat o poziție mult mai agresivă decât oricând.

Acum, liderul de la Kremlin încearcă să justifice pierderile catastrofale, să cucerească mai multe teritorii ucrainene și, în general, să „asigure” Ucraina pentru Rusia.

Se estimează că peste un milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul războiului.

Conform estimărilor The Economist, în ritmul actual al ofensivei ruse, pentru a cuceri complet, de exemplu, Donbasul și celelalte regiuni parțial ocupate, războiul ar putea dura până în 2030. Publicația notează că din mai, când Rusia a început o nouă ofensivă majoră, a reușit să cucerească doar 0,4% din teritoriul Ucrainei și nu a obținut succese notabile.

Crește frustrarea lui Trump

Între timp, frustrarea președintelui american Donald Trump pare să crească pe zi ce trece. Acesta a anulat, săptămâna trecută, o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta, Ungaria, și, pentru prima dată de la revenirea sa în funcție în ianuarie, a luat măsuri drastice împotriva Moscovei, impunând sancțiuni asupra a două mari companii petroliere rusești.

„Am simțit pur și simplu că a venit momentul”, a declarat Trump reporterilor, descriind noile sancțiuni drept „extraordinare” și adăugând că „a așteptat mult timp” să le pună în aplicare, dar speră că „nu vor fi în vigoare mult timp”.

„Sperăm că războiul se va rezolva”, a spus el.

Casa Albă a refuzat să comenteze recenta evaluare a serviciilor de informații și a făcut referire la comentariile publice ale lui Trump privind eforturile de a ajunge la un acord de pace.

„Așa cum a declarat președintele, acestea sunt sancțiuni extraordinare împotriva celor două mari companii petroliere ale sale, despre care speră că vor contribui la sfârșitul războiului”, a transmis biroul de presă într-un comunicat.

„El a fost clar că este timpul să se oprească masacrele și să se încheie un acord pentru a pune capăt războiului. Statele Unite vor continua să pledeze pentru o rezoluție pașnică a războiului, iar o pace permanentă depinde de disponibilitatea Rusiei de a negocia cu bună-credință.”

Trump a promis, în repetate rânduri, că va intermedia încetarea războiului din Ucraina, iar în timpul campaniei sale electorale a promis că va asigura pacea în termen de 24 de ore de la revenirea sa în funcție.

Totuși, eforturile sale de a convinge Rusia să vină la masa negocierilor și să accepte un armistițiu au eșuat până acum.

