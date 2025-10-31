Prima pagină » Știri externe » Kievul răspunde loviturilor ruse: Atac masiv asupra infrastructurii petroliere a Rusiei

Olga Borșcevschi
31 oct. 2025, 11:11, Știri externe
Mai multe instalații energetice din regiunile ruse Oriol, Vladimir și Iaroslavl au fost atacate cu drone în noaptea de joi spre vineri a o zi după ce Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra infrastructurii petroliere ucrainene, transmnite The Kyiv Independent.

Atacurile ar fi vizat centrala termoelectrică din Oriol – principala sursă de energie electrică și termică a regiunii, substația electrică Vladimir – un nod energetic critic al Rusiei și răfinăria de petrol Novo-Iaroslavski – cea mai mare rafinărie din nordul Rusiei.

Termocentrala Oriol, cu o capacitate de 330 megawați, este deținută de compania RIR Energo, parte a conglomeratului de stat Rosatom.

Rusia a doborât 130 de drone ucrainene deasupra teritoriului său

Ministerul rus al Apărării a anunțat că 130 de drone au fost doborâte deasupra mai multor regiuni rusești.

Potrivit guvernatorului regiunii Oriol, resturile dronelor doborâte au căzut pe teritoriul centralei termoelectrice (CET) din regiune, „cauzând daune echipamentelor de alimentare cu energie”.

Canalul Telegram Astra a publicat în timpul nopții mai multe videoclipuri care arată momentul exploziei și incendiul de la Centrala Termică din Oriol.

Același canal susține că dronele au atacat și stația electrică „Vladimirskaia” din regiunea Vladimir. Guvernatorul regiunii, Alexander Avdeiev, a declarat că dronele ucrainene au atacat infrastructura din apropierea orașului Vladimir. „Toate sistemele funcționează în prezent normal . Specialiștii lucrează la fața locului”, a adăugat el.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, pe parcursuln nopții, aub fost interceptate și distruse 130 de drone ucrainene deasupra mai multor regiuni din Rusia. Treizeci și una de drone au fost doborâte deasupra regiunii Kursk, 21 – deasupra regiunii Voronej, 14 – deasupra regiunii Belgorod, 10 – deasupra regiunii Bryansk, iar câte nouă – deasupra regiunilor Oriol, Tambov și Tula. Forțele antiaeriene au mai distrus drone deasupra regiunilor Lipetsk, Iaroslavl, Rostov, Volgograd, Kaluga și Riazan, precum și în regiunea Moscovei.

Putin rămâne ferm pe poziții. Vrea să continue războiul din Ucraina cu orice preț. Până când ar putea dura ofensiva începută acum aproape patru ani

Zelenski: Avem nevoie de sprijinul Europei pentru încă 2-3 ani de luptă

