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Cea mai mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei a luat foc în urma unui atac masiv cu drone din Ucraina

Melania Agiu
Cea mai mare instalație petrolieră din regiunea Moscovei a luat foc în urma unui atac masiv cu drone din Ucraina
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Depozitul de petrol „Volodarsk” din regiunea Moscovei, considerat cel mai mare depozit de petrol din regiune, a luat foc în urma unui atac masiv cu drone ucrainene, relatează Kyiv Independent, care citează canalul de Telegram „Exilenova Plus”.

Conform sursei citate, o dronă ucraineană a lovit Centrul de producție și distribuție „Volodarsk”, situat în apropierea satului Konstantinovo.

Presa rusă precizează că acesta a fost cel mai amplu atac înregistrat în regiune în ultimii doi ani.

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Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 650 de drone ucrainene s-au îndreptat spre capitala Rusiei în timpul atacului de noaptea trecută, iar apărarea antiaeriană rusă a doborât 105 dintre ele.

Majoritatea au fost distruse de forțele de apărare antiaeriană de la distanță. 105 drone au fost distruse în timp ce se apropiau de Moscova.

Imaginile filmate de martorii din Konstantinovo, situat la aproximativ 40 de kilometri de centrul Moscovei, par să arate flăcări care izbucnesc din instalația de la Volodarsk, în timp ce fumul se ridică în nori. Locul se află la aproximativ 450 de kilometri de granița cu Ucraina.

Cu o producție anuală de 3 milioane de tone de produse petroliere, baza din Volodarsk este cel mai mare depozit de petrol din regiunea Moscovei, a relatat Astra, o agenție de presă independentă din Rusia. Conductele leagă baza din Volodarsk de principalele aeroporturi din regiunea Moscovei.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri asupra infrastructurii militare din adâncul teritoriului Rusiei și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

În timp ce forțele ucrainene depun eforturi pentru a muta conflictul pe teritoriul rus, Ministerul Apărării a anunțat pe 4 octombrie că peste 51% din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia a fost scoasă din funcțiune în urma atacurilor ucrainene.

Între timp, Rusia continuă atacurile asupra orașelor ucrainene și a infrastructurii civile.

Rusia a lansat un atac asupra Kievului în seara zilei de 5 octombrie, resturi ale unei drone prăbușindu-se într-o zonă rezidențială din cartierul Pecherskyi al orașului, după ce aceasta a fost doborâtă de sistemele de apărare aeriană, a declarat un reporter aflat la fața locului.

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