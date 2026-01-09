Prima pagină » Știri externe » Atac terorist în Honduras. Un dispozitiv exploziv a lovit-o în cap pe vicepreședinta Congresului Național, Gladys Aurora López

Atac terorist în Honduras. Un dispozitiv exploziv a lovit-o în cap pe vicepreședinta Congresului Național, Gladys Aurora López

09 ian. 2026, 13:16, Știri externe
Atac terorist în Honduras. Un dispozitiv exploziv a lovit-o în cap pe vicepreședinta Congresului Național, Gladys Aurora López

Un atac terorist a avut loc în apropierea clădirii Congresului Național din Honduras, unde vicepreședintele Congresului Național, Gladys Aurora López, a fost lovită în cap de un obiect exploziv care i-a provocat fracturi multiple.

Incidentul s-a produs în timpul unei conferințe de presă transmise în direct, în timp ce politiciana vorbea cu reporterii. Un dispozitiv exploziv artizanal, descris de martori ca fiind o bombă cu mortar sau un obiect incendiar, a fost aruncat din afara perimetrului clădirii.

Înregistrările video arată cum obiectul o lovește pe López în zona spatelui, cefei și capului, explodând la doar câțiva centimetri de ea. Explozia i-a sfâșiat jacheta și a lăsat-o cu răni vizibile și sângerări. Deputata a suferit arsuri la nivelul spatelui și capului, precum și pierderea auzului la una dintre urechi.

Atacul a vine pe fondul tensiunilor extreme după alegerile prezidențiale din 30 noiembrie, câștigate la limită de Nasry Asfura. Partidul Național a acuzat susținători ai partidului de guvernământ (Libre) pentru atac, în timp ce autoritățile au început o investigație pentru identificarea responsabililor.

