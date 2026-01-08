Senatul SUA vrea să limiteze puterile lui Trump în Venezuela. Rezoluția bipartizană are șanse mici, iar Trump poate folosi oricând dreptul de veto

Senatul Statelor Unite urmează să voteze astăzi o rezoluție bipartizană privind puterile de război care vizează limitarea autorității președintelui Trump de a întreprinde noi acțiuni militare împotriva Venezuelei fără aprobarea Congresului, scrie The Guardian. Votul în Senat vine la doar câteva zile după ce forțele speciale ale Statelor Unite au desfășurat un raid în Venezuela care s-a soldat cu capturarea președintelui Nicolas Maduro și soția acestuia, Cilia Flores.

Cât de legală a fost acțiunea SUA din Venezuela?

Administrația Trump a intensificat presiunea militară asupra Venezuelei începând cu luna septembrie a anului trecut prin atacuri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri și blocade petroliere. Cu toate că legislația americană permite astfel de acțiuni, operațiunea din Venezuela este puțin diferită întrucât, pentru că SUA a trimis trupe la sol în Caracas, era nevoie de aprobare din partea Congresului american.

Noua inițiativă, propusă de senatorii Tim Kaine (democrat) și Rand Paul (republican), solicită președintelui să înceteze utilizarea forțelor armate pentru ostilități împotriva Venezuelei, cu excepția cazului în care există o declarație de război sau o autorizație specifică din partea Congresului.

Rezoluția are șanse mici să fie implementată

Deși măsura are sprijinul majorității democraților și al unor republicani precum Rand Paul și Lisa Murkowski, trecerea ei în Senatul controlat de republicani (53-47) rămâne incertă. Tentative anterioare similare au eșuat la limită (49-51) în noiembrie 2025.

Președintele Trump a sugerat că Statele Unite ar putea „conduce” Venezuela timp de câțiva ani pentru a stabiliza situația și a reconstrui infrastructura petrolieră. Cu toate acestea, oficialii administrației au negat însă în fața senatorilor intenția de a menține trupe la sol pe termen lung. Chiar dacă Senatul adoptă această rezoluție, aceasta trebuie să treacă de Camera Reprezentanților și ar putea fi blocată de un veto prezidențial, a cărui anulare necesită o majoritate de două treimi în ambele camere.

Rubio a prezentat în Congres strategia administrației Trump pentru viitorul Venezuelei

Secretarul de Război, Pete Hegseth, și Secretarul de Stat, Marco Rubio, au prezentat miercuri, 7 ianuarie, raportul operațiunii în Congresul Statelor Unite. Cu toate acestea, mulți congresmeni au rămas sceptici cu privire la lipsa unei notificări prealabile a Congresului înainte de raidul din Caracas.

„Nu am văzut justificarea. Am trecut de la droguri la schimbarea regimului și apoi la petrol”, a spus Gregory Meeks, principalul democrat din comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților.

În viitor, SUA intenționează să mențină „carantina” asupra exportului de petrol pentru a exercita o presiune asupra conducerii interimare de la Caracas. În același timp, Washingtonul intenționează să asigure accesul companiilor americane la resursele de petrol ale Venezuelei. În cele din urmă se va face o tranziție politică pentru instaurarea unui nou guvern, deși Rubio a subliniat că transformarea țării va depinde în cele din urmă de poporul venezuelean.

