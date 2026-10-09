Fostul șef al serviciul de informații externe al Germaniei, arestat pentru spionaj și trădare, ar fi avut „contacte de lungă durată“ cu China, relatează revista „Spiegel”

August Hanning, fostul șef al serviciului de informații externe al Germaniei (BND), care a fost arestat sub acuzația de spionaj și trădare, săptămâna aceasta, ar fi avut contacte de lungă durată cu un fost general chinez de rang înalt, a relatat revista „Der Spiegel”, transmite Reuters.

Revista a precizat că Hanning, care a părăsit serviciul german de informații externe în 2005, a călătorit de mai multe ori în China, unde cunoștea un fost funcționar care lucrase la ambasada Chinei în RDG (Republica Democrată Germană).

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Se pare că fostul general-maior, identificat drept Wang Jianzheng, era un expert recunoscut în chestiuni referitoare la Germania și tradusese o serie de cărți germane în limba chineză.

Într-o declarație acordată revistei Spiegel, avocatul lui Hanning a negat că fostul șef al BND din Germania ar fi prejudiciat interesele țării și a afirmat că acesta este urmărit penal pe nedrept.

Hanning, fostul șef al serviciului de informații externe al Germaniei (BND), a fost reținut marți sub suspiciunea de tentativă de trădare și spionaj, într-unul dintre cele mai mari scandaluri de securitate din Germania de la Războiul Rece încoace.

Acesta a fost plasat oficial în arest preventiv miercuri, 7 octombrie 2026. Decizia a fost luată de un judecător de la Curtea Federală de Justiție a Germaniei. De asemenea, fostul șef al biroului lui Hanning de la Serviciul Federal de Informații, Manfred D., a fost reținut și el sub acuzația de complicitate la tentativă de trădare și spionaj.

August Hanning a fost șeful Serviciului Federal de Informații din Germania (BND) în perioada decembrie 1998 – noiembrie 2005. După încheierea mandatului de 7 ani la conducerea agenției de informații externe, el a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Federal de Interne al Germaniei între anii 2005 și 2009.

Cei doi bărbați ar fi convenit, cel târziu în primăvara anului 2010, ca Manfred D. să îi furnizeze fostului său superior, în mod continuu și în schimbul unor sume de bani, informații interne ale serviciului de informații externe.

Procurorii au afirmat că acesta a plătit pentru a obține documente clasificate de la serviciul de informații externe al Germaniei pentru a întocmi o analiză destinată unui ofițer al unui serviciu de informații străin al cărui nume nu a fost dezvăluit.

Procurorii nu au făcut comentarii cu privire la ce materiale consideră că ar fi putut fi distribuite sau cui ar fi putut fi distribuite.

La scurt timp după ce a Hanning a fost plasat în arest preventiv, miercuri, publicația germană Der Spiegel a dezvăluit că anchetatorii germani investighează legături între August Hanning și serviciile de informații din Azerbaidjan. Azerbaidjanul a negat, ulterior, acuzațiile de implicare în scandalul de spionaj din Germania.