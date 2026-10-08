Azerbaidjanul neagă acuzațiile de implicare în scandalul de spionaj din Germania. „Intenția este de a afecta relațiile dintre Azerbaidjan și Germania”

Azerbaidjanul a negat o informație potrivit căreia fostul șef al BND, serviciul de informații externe al Germaniei, August Hanning, arestat pentru trădare și spionaj, săptămâna aceasta, ar fi furnizat informații clasificate către un agent al serviciilor de la Baku în schimbul unor sume de bani, relatează Reuters.

Consiliul pentru Mass-Media și Radiodifuziune al țării a declarat, într-un comunicat, că acuzațiile privind o legătură a Azerbaidjanului cu acest caz, relatate pentru prima dată de revista germană Der Spiegel, sunt nefondate.

„Intenția răuvoitoare a forțelor care stau în spatele acestei operațiuni de dezinformare este de a afecta relațiile dintre Azerbaidjan și Germania”, a declarat consiliul.

Hanning, fostul șef al serviciului de informații externe al Germaniei (BND), a fost reținut marți sub suspiciunea de tentativă de trădare și spionaj, într-unul dintre cele mai mari scandaluri de securitate din Germania de la Războiul Rece încoace.

Acesta a fost plasat oficial în arest preventiv miercuri, 7 octombrie 2026. Decizia a fost luată de un judecător de la Curtea Federală de Justiție a Germaniei. De asemenea, fostul șef al biroului lui Hanning de la Serviciul Federal de Informații, Manfred D., a fost reținut și el sub acuzația de complicitate la tentativă de trădare și spionaj.

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August Hanning a fost șeful Serviciului Federal de Informații din Germania (BND) în perioada decembrie 1998 – noiembrie 2005. După încheierea mandatului de 7 ani la conducerea agenției de informații externe, el a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Federal de Interne al Germaniei între anii 2005 și 2009.

Potrivit WELT, cei doi bărbați ar fi convenit, cel târziu în primăvara anului 2010, ca Manfred D. să îi furnizeze fostului său superior, în mod continuu și în schimbul unor sume de bani, informații interne ale serviciului de informații externe.

Procurorii au afirmat că acesta a plătit pentru a obține documente clasificate de la serviciul de informații externe al Germaniei pentru a întocmi o analiză destinată unui ofițer al unui serviciu de informații străin al cărui nume nu a fost dezvăluit.

„Anchetatorii pornesc de la premisa că Manfred D. i-ar fi predat lui Hanning, până în iunie 2022, aproape 2.000 de documente, printre care numeroase acte clasificate drept „documente secrete”. „Materialul era destinat exclusiv uzului intern al Serviciului Federal de Informații (BND)” și servea exclusiv pentru „ședințele de analiză și evaluare a situației operative”.“, precizează WELT.

Parchetul federal german a refuzat să comenteze articolul din revista „Spiegel”. Hanning nu a răspuns la solicitarea de comentarii adresată de Reuters.