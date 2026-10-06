Fostul șef al Serviciului Federal de Informații din Germania (BND), August Hanning, a fost arestat marți sub suspiciunea de spionaj. Pe lângă Hanning, anchetatorii germani l-au arestat și pe Manfred D., fostul său șef de cabinet din cadrul serviciului german de informații externe, relatează WELT.

Hanning este cercetat sub suspiciunea de spionaj în scop de trădare de patrie, spionare a secretelor de stat, tentativă de trădare de patrie și activitate de agent în favoarea serviciilor secrete. În ceea ce îl privește pe fostul angajat BND, autoritățile îi reproșează complicitate la tentativă de trădare de patrie și la spionaj în scop de trădare de patrie.

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Conform informațiilor obținute de publicația DIE WELT, de ani de zile existau suspiciuni că Hanning ar putea fi un informator al serviciului secret rus. Această ipoteză fusese susținută și de un fost agent. Hanning a respins întotdeauna aceste acuzații în declarațiile pentru WELT, catalogându-le drept absurdități. Totuși, potrivit unui raport realizat de posturile WDR, NDR și de cotidianul Süddeutsche Zeitung, investigațiile actuale nu vizează o legătură cu Rusia.

August Hanning a fost șeful Serviciului Federal de Informații din Germania (BND) în perioada decembrie 1998 – noiembrie 2005. După încheierea mandatului de 7 ani la conducerea agenției de informații externe, el a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Federal de Interne al Germaniei între anii 2005 și 2009.

Potrivit WELT, cei doi bărbați ar fi convenit, cel târziu în primăvara anului 2010, ca Manfred D. să îi furnizeze fostului său superior, în mod continuu și în schimbul unor sume de bani, informații interne ale serviciului de informații externe.

Manfred D. a fost inițial șeful de cabinet al lui Hanning la BND, ulterior asistentul acestuia în Ministerul Federal de Interne, iar apoi a activat din nou ca șef de cabinet pentru mai mulți președinți ai BND. Prin urmare, acesta avea acces la numeroase informații clasificate, care necesitau confidențialitate.

„Anchetatorii pornesc de la premisa că Manfred D. i-ar fi predat lui Hanning, până în iunie 2022, aproape 2.000 de documente, printre care numeroase acte clasificate drept „documente secrete”. „Materialul era destinat exclusiv uzului intern al Serviciului Federal de Informații (BND)” și servea exclusiv pentru „ședințele de analiză și evaluare a situației operative”.“, precizează WELT.

Este vorba despre o „reuniune periodică a înalților funcționari ai ministerelor federale și ai diverselor autorități de securitate germane, care are loc la Cancelaria Federală”.

Se presupune că Hanning ar fi utilizat informațiile în cadrul activității sale private de consultanță pentru a obține profit, revânzându-le. Conform datelor prezentate de Procuratura Federală, într-unul dintre cazuri, el ar fi realizat o analiză pentru un angajat al unui serviciu secret străin pe baza informațiilor clasificate obținute de la BND.

În plus, se presupune că acesta ar fi furnizat, timp de ani de zile, informații politice unui membru al unui alt serviciu secret de stat, informații care se bazau parțial pe documentele obținute de Manfred D.

Ancheta a fost declanșată în urma unor descoperiri făcute în timpul unei percheziții din septembrie 2025. La începutul lunii mai 2026, Parchetul Federal al Germaniei a preluat ancheta. Se spune că anchetatorii au interceptat chiar și telefoanele fostului șef al serviciului de informații.