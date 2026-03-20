Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei

Organizația Trump și-a pus de decenii numele în locuri sinonime cu afacerile și turismul de lux: Manhattan, Los Angeles, Honolulu. Ambițiile sale globale includ Australia, Bali și Maldive. Acum, afacerea familiei președintelui american își îndreaptă atenția spre Transilvania, regiunea din centrul României cunoscută drept casa literară a lui Dracula. Compania a selectat, potrivit documentelor și interviurilor, un teren aflat lângă una dintre cele mai mari gropi de gunoi din regiune și un fost depozit de deșeuri medicale, scrie Mediafax.

Proiectul, care nu a fost încă anunțat, ar relansa o dezvoltare imobiliară blocată în orașul Cluj și afectată de scandaluri de corupție. Ar aduce numele Trump pe apartamente de lux și pe un teren de golf, nu departe de o așezare informală unde persoane de etnie romă au fost practic relocate să trăiască lângă deșeuri toxice.

Acordul este cel mai recent dintr-o expansiune globală rapidă a brandului Trump. În primul mandat, compania promisese că nu va încheia noi afaceri în străinătate. După revenirea la putere, nu a mai făcut această promisiune. În schimb, a profitat de popularitatea președintelui în anumite regiuni, anunțând noi acorduri de licențiere, în special în statele din Golful Persic.

Afacerea familiei Trump a încasat sume consistente din aceste contracte. Deși finanțele companiei sunt private, declarațiile financiare arată că doar acordurile internaționale de licențiere au adus zeci de milioane de dolari în 2024. De atunci, au fost anunțate noi proiecte, iar familia a obținut profituri și din inițiative legate de criptomonede.

Proiectul din România, spre deosebire de altele recente, nu ridică în mod evident conflicte de interese în politica externă. Totuși, este un tip de afacere pe care, în primul mandat, compania nu l-ar fi urmărit conform propriilor reguli. Acordul implică firma într-un litigiu între foști parteneri ai proiectului, precum și în controverse legate de groapa de gunoi și de situația comunității de romi. Dezvoltatorii au ignorat aceste probleme ani de zile, spun activiștii.

„Încearcă să vândă iluzii. Arată clădirile de sticlă și nu arată ghetoul sau cât de aproape este de groapa de gunoi”, a spus Alex Fechete, activist care reprezintă comunitatea de romi din zonă.

„Suntem extrem de entuziasmați de proiectele noastre din București și Cluj, care marchează primele noastre investiții în România”, a declarat un purtător de cuvânt al Organizației Trump, referindu-se și la planurile deja anunțate pentru un Trump Tower în București.

„Așteptăm cu nerăbdare să aducem clădiri cu adevărat emblematice în aceste orașe, clădiri care vor reflecta cele mai înalte standarde de design și calitate, redefinind orizontul urban.”

Trump Tower a eșuat în Serbia

Tranzacțiile imobiliare pot însă eșua, cum s-a întâmplat și cu Trump Tower planificat la Belgrad, Serbia, abandonat anul trecut în contextul unei anchete de corupție. Totuși, interesul companiei nu pare descurajat de amplasamentul dificil sau de provocările urbanistice. O randare a proiectului arată un complex de apartamente mai mult decât dublu ca înălțime față de limita permisă în prezent. Un partener local a distribuit deja o broșură de vânzare.

În decembrie, în Delaware a fost înființată o firmă paravan numită DT Marks Cluj, o variație a numelor folosite de familia Trump pentru a încasa venituri din proiecte internaționale. Pentru a gestiona detaliile și politica locală, compania colaborează cu dezvoltatorul SDC Properties. Șeful acestuia, Ștefan Berciu, a declarat că au fost semnate contracte și că detaliile vor fi anunțate curând.

Un alt actor este Avram Gal, un personaj politic local. Acesta spune că este implicat „ca prieten al familiei”, nu ca consultant. În privința motivului pentru care Trump a ales România, mai multe persoane își asumă meritul. Unii indică popularitatea sa în țară. Un sondaj Gallup International arată că peste jumătate dintre respondenți au o opinie favorabilă despre mandatul său.

