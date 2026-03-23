Avertisment de ultimă oră pentru România și țările membre U.E. în contextul crizei de pe piața energetică. „Să înceapă pregătirile pentru iarnă”

Comisia Europeană anunță toate statele membre ale U.E. să-și pregătească încă de pe acum stocurile de energie pentru iarna care vine, în contextul crizei de combustibil generată de conflcitul din Orientul Mijlociu, transmite instituția într-un comunicat oficial.

Comisia Europeană avertizează asupra volatilității pieței de energie și invită statele membre să înceapă apovizionarea cu energie pentru sezonul rece.

„Securitatea aprovizionării cu energie a UE este în continuare protejată în acest stadiu datorită dependenței limitate de importurile din această regiune și încărcăturilor de GNL care au trecut prin strâmtoarea Ormuz înainte de conflict. Însă pregătirile coordonate și în timp util sunt esențiale pentru a se asigura reconstituirea corespunzătoare a stocurilor de gaz pentru următorul sezon de încălzire, adaptarea la circumstanțele pieței și aplicarea mecanismelor de flexibilitate”, transmite C.E.

„Este esențial să facem tot posibilul pentru a ne proteja cetățenii și întreprinderile”

Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, subliniază că asigurarea din timp a stocurilor de combustibil va ajuta la o mai bună gestionare a tarifelor de piața de energie, în contextul unui context volatil.

„Suntem mult mai bine pregătiți în comparație cu 2022, datorită opțiunilor politice colective, eforturilor coordonate de diversificare și introducerii accelerate a energiei autohtone. Însă este clar că suntem expuși la volatilitatea pieței mondiale și trebuie să ne asigurăm că acționăm deja în ceea ce privește pregătirea pentru iarnă și că facem acest lucru într-un mod coordonat. Începerea cât mai curând posibil a injecțiilor în instalațiile de stocare ne-ar permite să beneficiem de o perioadă de injectare mai lungă și să ne adaptăm la circumstanțele pieței pentru a atenua presiunea asupra prețurilor și pentru a evita perioada aglomerată de la sfârșitul verii. În aceste vremuri dificile, este esențial să facem tot posibilul pentru a ne proteja cetățenii și întreprinderile”, a precizează oficialul.

Într-o scrisoare adresată tuturor miniștrilor energiei din UE, comisarul a reamintit faptul că Regulamentul UE privind înmagazinarea gazelor le oferă statelor membre o mai mare flexibilitate în atingerea obiectivelor lor de constituire a stocurilor, pentru a putea reacționa rapid la condițiile de piață în schimbare. Această flexibilitate, inclusiv posibilitatea de a reduce obiectivul de constituire de stocuri sau de a-l atinge într-un interval de timp mai lung în anumite condiții, poate contribui la reducerea cererii de gaz în perioadele în care oferta este tensionată și la scăderea presiunii asupra prețurilor la gaz în Europa.

