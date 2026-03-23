Prima pagină » Știri externe » Avertisment de ultimă oră pentru România și țările membre U.E. în contextul crizei de pe piața energetică. „Să înceapă pregătirile pentru iarnă”

Avertisment de ultimă oră pentru România și țările membre U.E. în contextul crizei de pe piața energetică. „Să înceapă pregătirile pentru iarnă”

Ruxandra Radulescu
Avertisment de ultimă oră pentru România și țările membre U.E. în contextul crizei de pe piața energetică.

Comisia Europeană anunță toate statele membre ale U.E. să-și pregătească încă de pe acum stocurile de energie pentru iarna care vine, în contextul crizei de combustibil generată de conflcitul din Orientul Mijlociu, transmite instituția într-un comunicat oficial.

Comisia Europeană avertizează asupra volatilității pieței de energie și invită statele membre să înceapă apovizionarea cu energie pentru sezonul rece.

„Securitatea aprovizionării cu energie a UE este în continuare protejată în acest stadiu datorită dependenței limitate de importurile din această regiune și încărcăturilor de GNL care au trecut prin strâmtoarea Ormuz înainte de conflict.

Însă pregătirile coordonate și în timp util sunt esențiale pentru a se asigura reconstituirea corespunzătoare a stocurilor de gaz pentru următorul sezon de încălzire, adaptarea la circumstanțele pieței și aplicarea mecanismelor de flexibilitate”, transmite C.E.

„Este esențial să facem tot posibilul pentru a ne proteja cetățenii și întreprinderile”

Comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, subliniază că asigurarea din timp a stocurilor de combustibil va ajuta la o mai bună gestionare a tarifelor de piața de energie, în contextul unui context volatil.

„Suntem mult mai bine pregătiți în comparație cu 2022, datorită opțiunilor politice colective, eforturilor coordonate de diversificare și introducerii accelerate a energiei autohtone. Însă este clar că suntem expuși la volatilitatea pieței mondiale și trebuie să ne asigurăm că acționăm deja în ceea ce privește pregătirea pentru iarnă și că facem acest lucru într-un mod coordonat.

Începerea cât mai curând posibil a injecțiilor în instalațiile de stocare ne-ar permite să beneficiem de o perioadă de injectare mai lungă și să ne adaptăm la circumstanțele pieței pentru a atenua presiunea asupra prețurilor și pentru a evita perioada aglomerată de la sfârșitul verii. În aceste vremuri dificile, este esențial să facem tot posibilul pentru a ne proteja cetățenii și întreprinderile”, a precizează oficialul.

Într-o scrisoare adresată tuturor miniștrilor energiei din UE, comisarul a reamintit faptul că Regulamentul UE privind înmagazinarea gazelor le oferă statelor membre o mai mare flexibilitate în atingerea obiectivelor lor de constituire a stocurilor, pentru a putea reacționa rapid la condițiile de piață în schimbare. Această flexibilitate, inclusiv posibilitatea de a reduce obiectivul de constituire de stocuri sau de a-l atinge într-un interval de timp mai lung în anumite condiții, poate contribui la reducerea cererii de gaz în perioadele în care oferta este tensionată și la scăderea presiunii asupra prețurilor la gaz în Europa.

FOTO: Envato

NEWS ALERT Trump oferă mai multe detalii despre „armistițiul“ de 5 zile din Iran. Când au avut loc discuțiile cu Teheranul
16:09
Trump oferă mai multe detalii despre „armistițiul“ de 5 zile din Iran. Când au avut loc discuțiile cu Teheranul
ENERGIE Care sunt țările care depind cel mai mult de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu. Criza Strâmtorii Ormuz le-a dat peste cap economiile
16:02
Care sunt țările care depind cel mai mult de petrolul și gazele din Orientul Mijlociu. Criza Strâmtorii Ormuz le-a dat peste cap economiile
CONTROVERSĂ Instituțiile de presă iraniene îl contrazic pe Trump: NU există „niciun contact direct sau indirect” între Iran și Statele Unite
15:17
Instituțiile de presă iraniene îl contrazic pe Trump: NU există „niciun contact direct sau indirect” între Iran și Statele Unite
FLASH NEWS Întâlnirea mult așteptată dintre Trump și Xi Jinping, amânată până la terminarea războiului din Iran. Când va fi reprogramat summitul
14:59
Întâlnirea mult așteptată dintre Trump și Xi Jinping, amânată până la terminarea războiului din Iran. Când va fi reprogramat summitul
CONTROVERSĂ După pandemie, un nou lockdown a început, cel pe energie. „Mergeți pe jos dacă vă pasă” e noul „stați în casă dacă vă pasă”. Ce măsuri urmează
14:27
După pandemie, un nou lockdown a început, cel pe energie. „Mergeți pe jos dacă vă pasă” e noul „stați în casă dacă vă pasă”. Ce măsuri urmează
FLASH NEWS Proteste cu cocktailuri Molotov, artificii și gaze lacrimogene în capitala Albaniei. Mii de cetățeni au cerut demisia premierului Edi Rama
14:26
Proteste cu cocktailuri Molotov, artificii și gaze lacrimogene în capitala Albaniei. Mii de cetățeni au cerut demisia premierului Edi Rama
Mediafax
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp de 5 zile/ Prețul petrolului scade cu 13%/ Teheranul neagă discuțiile cu SUA/ Dezvăluiri din negocierile SUA – Iran
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó, ar fi fost interceptat de serviciile secrete. Jurnaliști implicați, discuții cu Serghei Lavrov
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Ce se întâmplă doctore
Monica Tatoiu, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat că suferă de boala necruțătoare și de ce a refuzat să fie tratată în România: Nu mai pot sta în picioare, am o hemoragie cumplită
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Strategia Austro-Ungariei față de România: „Trebuie să câștigăm timp”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
5 minute de recunoștință pe zi pot reduce stresul. Ce se întâmplă în creier când spunem „mulțumesc”

