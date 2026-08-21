Zelenski cere urgent rachete Patriot după atacul Rusiei: „Nu vorbim despre cadouri. Suntem gata să cumpărăm”

Volodimir Zelenski cere partenerilor, în special SUA, rachete pentru sistemele Patriot după atacul masiv al Rusiei, soldat cu 16 morți și aproape 50 de răniți. Kievul spune că este pregătit să cumpere armamentul și anunță un răspuns cu rază lungă de acțiune.

Președintele Volodimir Zelenski cere Statelor Unite și celorlalți parteneri ai Ucrainei să ia rapid deciziile politice necesare pentru furnizarea de noi rachete destinate sistemelor antiaeriene Patriot, după unul dintre cele mai grave atacuri rusești recente asupra Kievului și regiunii capitalei.

Liderul ucrainean afirmă că apărarea aeriană a reușit să intercepteze aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră folosite de Rusia, însă situația este mult mai dificilă în cazul rachetelor balistice, potrivit Interfax.ua.

Zelenski insistă că Ucraina nu solicită ca aceste arme să îi fie oferite gratuit. Kievul este pregătit să plătească pentru ele, dar are nevoie ca statele care dețin sistemele și muniția necesară, în primul rând Statele Unite, să aprobe livrările.

„În cea mai mare parte a zilei de joi, la Kiev şi în regiune – la Borîspil şi Brovarî – au continuat operaţiunile de înlăturare a consecinţelor atacului rusesc. A fost un atac combinat, în care au fost folosite numeroase rachete balistice, rachete de croazieră şi drone. Din păcate, rachetele balistice reprezintă în prezent cea mai dificilă provocare. În timp ce aproximativ 90% dintre rachetele de croazieră folosite în acest atac au fost interceptate, situaţia în cazul rachetelor balistice este semnificativ mai gravă. Avem nevoie de rachete pentru sistemele Patriot şi doar partenerii noştri ni le pot furniza. La toate nivelurile le transmitem atât de ce avem nevoie, cât şi faptul că ştim că partenerii noştri sunt capabili să răspundă acestei nevoi. Nu vorbim despre cadouri. Ucraina este pregătită să cumpere armamentul. Important este să fie luate decizii – deciziile politice corespunzătoare din partea partenerilor noştri, în primul rând din partea SUA”, a declarat Volodimir Zelenski.

Mesajul vine după atacul combinat lansat de Rusia asupra capitalei ucrainene și a localităților din apropiere, în care au fost folosite simultan drone și diferite tipuri de rachete.

Zelenski: 16 oameni au murit, aproape 50 au fost răniți și peste 200 de obiective au fost avariate

Bilanțul prezentat de președintele ucrainean arată amploarea distrugerilor provocate de atac. Potrivit lui Zelenski, 16 persoane au fost ucise, iar alte aproape 50 au fost rănite.

Peste 200 de obiective au suferit avarii. Printre acestea se numără 86 de clădiri rezidențiale, un spital pentru copii, infrastructură socială și spații comerciale.

„Numai acest atac rusesc a ucis 16 persoane. Condoleanţe familiilor şi apropiaţilor acestora. Alte aproape 50 de persoane au fost rănite. Peste 200 de obiective au fost avariate, între care 86 de clădiri rezidenţiale, un spital de copii, obiective de infrastructură socială şi spaţii comerciale”, a afirmat Zelenski.

Pentru Kiev, problema rachetelor balistice devine una dintre cele mai urgente vulnerabilități ale apărării aeriene.

Sistemele Patriot sunt printre mijloacele occidentale pe care Ucraina se bazează pentru interceptarea unor asemenea amenințări, iar Zelenski încearcă de mai mult timp să obțină atât sisteme suplimentare, cât și muniția necesară pentru cele deja aflate în dotare.

Liderul ucrainean susține că oprirea Rusiei presupune folosirea forței și menținerea unei acțiuni comune a Ucrainei și a aliaților săi.

„Nimeni nu ar trebui să fie lăsat singur în faţa unui asemenea inamic. Vom răspunde cu siguranţă acestui atac rusesc, aşa cum răspundem şi celorlalte atacuri ale Rusiei – răspunsul nostru va fi pe deplin justificat şi va fi unul cu rază lungă de acţiune. Capacităţile Ucrainei de atac la distanţă vor primi şi mai multe resurse”, a declarat liderul de la Kiev.

Declarația indică faptul că, în paralel cu solicitările privind întărirea apărării aeriene, Kievul intenționează să investească suplimentar în capacitatea de a lovi ținte aflate la distanțe mari.

Kievul pregătește noi sancțiuni și schimbări în relația cu Statele Unite

Zelenski a anunțat și o nouă rundă de sancțiuni ucrainene împotriva unor componente ale complexului militar-industrial rus și a persoanelor despre care Kievul afirmă că mențin legături cu statul rus.

Printre cei vizați se numără colaboratori din teritoriile ucrainene ocupate temporar, dar și foști oficiali sau alte persoane originare din Ucraina care se află în prezent în Europa.

„Printre acestea se numără colaboratori din teritoriile Ucrainei ocupate temporar, precum şi foşti oficiali şi alte personalităţi din Ucraina care se află acum undeva în Europa, dar care, prin documentele, legăturile şi spiritul lor, sunt în Rusia. Ne vom continua activitatea în domeniul sancţiunilor şi vom alinia sancţiunile aflate sub jurisdicţia ucraineană cu cele ale partenerilor noştri”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a indicat, în același timp, că se pregătesc schimbări și în activitatea diplomatică a Kievului.

Un accent special va fi pus pe relația cu Statele Unite, într-un moment în care deciziile Washingtonului sunt esențiale pentru accesul Ucrainei la anumite categorii de armament.